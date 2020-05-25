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Тема дня Легендарный артист цирка умер в Ярославле

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Количество новых зараженных за минувшие сутки составило 107 человек

Количество новых зараженных за минувшие сутки составило 107 человек

Доброе утро, друзья! Если вы в выходные отдыхали от новостей, то наша подборка для вас. Здесь мы собрали самое важное из того, что произошло в Ярославской области в воскресенье, 24 мая:

  • количество больных коронавирусом продолжает расти. К счастью, снижаются темпы прироста. 24 мая зафиксировано 107 новых случаев COVID-19;
  • новые заболевшие зарегистрированы в 10 районах области. Распространение инфекции мы отметили на карте;
  • 24 мая ушли из жизни сразу два известных человека. От тяжелой болезни скончалась ярославский театральный критик, профессор ЯГТИ Маргарита Ваняшова. Также в ярославской больнице ушел из жизни легенда российского цирка Тамерлан Нугзаров;
  • из федерального бюджета Ярославской области выделили 1,3 миллиарда рублей в помощь бизнесу и жителям.

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