Доброе утро, друзья! Если вы в выходные отдыхали от новостей, то наша подборка для вас. Здесь мы собрали самое важное из того, что произошло в Ярославской области в воскресенье, 24 мая:
- количество больных коронавирусом продолжает расти. К счастью, снижаются темпы прироста. 24 мая зафиксировано 107 новых случаев COVID-19;
- новые заболевшие зарегистрированы в 10 районах области. Распространение инфекции мы отметили на карте;
- власти назвали предполагаемые даты стабилизации ситуации с коронавирусом в регионе;
- 24 мая ушли из жизни сразу два известных человека. От тяжелой болезни скончалась ярославский театральный критик, профессор ЯГТИ Маргарита Ваняшова. Также в ярославской больнице ушел из жизни легенда российского цирка Тамерлан Нугзаров;
- в реанимацию с коронавирусом попал врач-терапевт из Переславля-Залесского;
- из федерального бюджета Ярославской области выделили 1,3 миллиарда рублей в помощь бизнесу и жителям.