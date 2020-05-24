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По числу зараженных Россия опустилась на третье место

По числу зараженных Россия опустилась на третье место

В России за последние сутки коронавирус выявлен у 8599 человек. Об этом сообщает оперштаб. Всего в стране на сегодняшний день зарегистрировано 344 481 случай заболевания. 113 299 пациентов выздоровели, 5363 из них — за последние сутки. Скончались за сутки 153 человека.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки проведены 282 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 282 тысячи человек.

Россия сейчас находится на третьем месте в мире по количеству заболевших. Согласно данным Университета Хопкинса, на первом месте находятся США, на втором с недавних пор — Бразилия.

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