Клещи бросаются на детей: Роспотребнадзор назвал число пострадавших от укусов ярославцев

В этом году в Ярославской области прогнозировали появление огромного количества клещей из-за рано начавшейся весны. Региональный Роспотребнадзор свёл статистику за первую половину мая, по подсчётам ведомства от кровососов пострадали 1,5 тысячи жителей области. Треть из них — дети. Это данные только по обратившимся ко врачам ярославцам. Многие до сих пор не идут ко врачу, вытаскивая у себя клеща.
— Количество обращений в текущем году в 1,4 раза меньше, чем за аналогичный период времени в среднем за последние пять лет, — говорят в Роспотребнадзоре по Ярославской области. — В области активно проводится акарицидная обработка подлежащих территорий, на 14.05.20 обработано более 650 гектаров.
Опасность состоит в том, что треть обследованных ещё в апреле клещей оказалась инфицированной: обнаружили энцефалит, боррелии, эрлихиоз, анаплазмоз.
Повышенную активность клещей и рост заболевания клещевым энцефалитом в этом году зафиксировали в нескольких регионах России. Среди них — Ярославская область. Первый случай нападения кровопийц в этом году зафиксирован аж в январе. Кровососа успела поймать даже корреспондент 76.RU. Она поделилась опытом, куда бежать и что делать в такой ситуации.
Памятка пациенту с укусом клеща
1. Удалять клеща только в лечебном учреждении.
Жителям Дзержинского, Ленинского и Заволжского районов нужно обращаться в травмпункт больницы им. Соловьёва (ул. Загородный сад, 11).
Жителям Кировского, Фрунзенского и Красноперекопского районов — в травмпункт больницы имени Семашко (ул. Носкова, 8).
2. Сдать клеща на исследование в лабораторию.
Лаборатория Роспотребнадзора из-за коронавируса не принимает клещей, поэтому остаётся только обращаться к специалистам больницы им. Соловьёва (ул. Загородный сад, 11, здание травмпункта). Тел.: (4852) 73–67–66, 25–13–94.
Если результат положительный:
- на клещевой энцефалит — обратиться в травмпункт:
- жителям Дзержинского, Ленинского и Заволжского районов нужно обращаться в травмпункт больницы им. Соловьёва (ул. Загородный сад, 11);
- жителям Кировского, Фрунзенского и Красноперекопского районов — в травмпункт больницы имени Семашко (ул. Носкова, 8).
- на боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз — наблюдать место укуса в течение двух недель с ежедневным измерением температуры. В случае повышения температуры и нарастанием покраснения вокруг места укуса обратиться к инфекционисту поликлиники по месту жительства.
Для профилактики клещевого боррелиоза в первые 72 часа с момента укуса клеща принять доксициклин (100 мг 2 раза в сутки, 3–5 дней).
Для профилактики клещевого энцефалита можно принимать йодантипирин по схеме, указанной в аннотации к препарату.
При невозможности исследования клеща можно самостоятельно приобрести иммуноглобулин противоклещевой человеческий (из расчёта 1 ампула на 10 кг массы тела, но не более 8 ампул).
Инъекцию иммуноглобулина необходимо сделать не позднее двух часов после его приобретения. Для подтверждения этого обязательно иметь чек из аптеки с датой и временем продажи препарата.
Ампулы должны транспортироваться в термоконтейнере со льдом.