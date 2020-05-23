Клещи бросаются на детей: Роспотребнадзор назвал число пострадавших от укусов ярославцев

В этом году в Ярославской области прогнозировали появление огромного количества клещей из-за рано начавшейся весны. Региональный Роспотребнадзор свёл статистику за первую половину мая, по подсчётам ведомства от кровососов пострадали 1,5 тысячи жителей области. Треть из них — дети. Это данные только по обратившимся ко врачам ярославцам. Многие до сих пор не идут ко врачу, вытаскивая у себя клеща.

— Количество обращений в текущем году в 1,4 раза меньше, чем за аналогичный период времени в среднем за последние пять лет, — говорят в Роспотребнадзоре по Ярославской области. — В области активно проводится акарицидная обработка подлежащих территорий, на 14.05.20 обработано более 650 гектаров.