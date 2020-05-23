Как сообщает Роспотребнадзор, с начала пандемии в России провели более 8,4 млн тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся 276 тыс. человек.

В мире, по данным университета Хопкинса, зарегистрировано более 5,2 млн случаев коронавирусной инфекции. На первом месте США, где более 1,6 млн заражений, Россия — на втором, Бразилия, где почти 331 тысяча случаев, занимает третье место.