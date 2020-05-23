Но она же объясняет: точно сказать, что вакцина обезопасит человека, не может никто. Во-первых, таких исследований не проводилось. Во-вторых, каждая вакцина обладает узкой направленностью против конкретного возбудителя. И наконец, делать прививку сейчас просто опасно, потому что человек уже сейчас может находиться в так называемом двухнедельном инкубационном периоде. Поэтому результат может быть обратный.



— К сожалению, это просто рекламный трюк, к которому прибегают частные организации. Мы не знаем, есть ли четкая связь между реакцией организма на коронавирус и вакцинацией от клещевого энцефалита, — объясняет Алимбарова.



Еще одна вакцина, которую заподозрили в эффективности против коронавируса, — БЦЖ, прививка от туберкулеза, которую делают детям. Это еще удобней — не нужно бежать в больницу и делать укол, иммунитет, получается, уже в нас! Версия появилась в том числе как объяснение того, что в России не так много тяжелых и летальных случаев, как в других странах: ведь у нас прививка БЦЖ обязательна, в отличие от многих других стран.

