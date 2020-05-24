«От вопросов на улице хочется рыдать»: мама из Ярославля рассказала, каково растить больного ребенка

Я ждала здорового мальчишку, выбирала одежду, игрушки, мечтала о том, как поведу сына на хоккей… Сложные роды, несколько недель в реанимации и осознание, что мой сын будет развиваться не как все остальные детки. Я стала мамой особенного мальчика. В Ярославле долгое время не могли поставить диагноз Роме, только в 7 месяцев в Москве определили ДЦП. Тогда не возникло даже вопроса, оставить ребёнка или отказаться от него... Это мой долгожданный малыш, и никогда, слышите — никогда, пока бьётся моё сердце, пока я дышу, сына я не брошу и не оставлю, как бы ни было тяжело и больно, это моя родная кровиночка, это мой Ромка!

Мои родители — мои главные помощники. Понять и поддержать меня смогли только они. Сколько было пролито слёз... Я впервые видела, как искренне плакал мой отец… Они вместе со мной жалели своего единственного внучка — Ромочку — и без всяких но его очень любили! Родители помогали с самого начала. Они и сейчас поочередно приходят, гуляют с Ромой, в это время я могу сделать что-то для дома. Сейчас дед установил для Ромы специальное крепление, благодаря которому сын делает свои первые шаги.

