За последние сутки в России зафиксировано 8894 новых случая коронавируса. 7144 человека выздоровели, 150 скончались, — передает федеральный оперативный штаб. С начала пандемии диагноз поставлен 326 448 людям , из больниц выписались уже 99 825 человек , 3249 — умерли. Еще 277 тысяч человек остаются под наблюдением медиков из-за подозрения на COVID-19.

В мире, по данным университета Хопкинса, зарегистрировано 5 106 155 случаев коронавирусной инфекции. На первом месте США, где более 1,5 млн заражений, Россия — на втором, Бразилия (более 310 тысяч случаев) — на третьем.

