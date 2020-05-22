Доброе утро, друзья! Мы собрали для вас самые важные новости за последние сутки. Коротко о том, что произошло в Ярославской области:
- в Ярославской области за сутки выросло количество инфицированных —133 человека;
- рассказываем, как обезопасить себя от штрафов, во время масочного режима пользуясь транспортом;
- в Ярославле будут судить первых нарушителей масочного режима;
- в разных уголках Ярославской области уже насчитываются сотни заболевших — карта распространения коронавируса;
- увеличилось количество тяжелобольных в регионе;
- в Ярославской области сельскую администрацию закрыли на карантин;
- в Ярославле в эпоху коронавируса открылся первый обувной магазин — люди не выдержали и побежали за обновками;
- в Ярославле от коронавируса умер врач, мужчина совсем немного не дожил до своего 50-летия;
- все ли умершие люди с подтвержденным коронавирусом попадают в официальную статистику и большой ли дефицит на тесты COVID-19 в Ярославской области — на эти и другие вопросы о распространении инфекции ответил глава Роспотребнадзора;
- в Ярославской области объявили сроки сдачи ЕГЭ.