29 апреля 2020

Не пропусти важное! Всё о COVID в одной рассылке

Друзья, мы решили упорядочить новостной хаос. И запускаем рассылку по коронавирусу. В ней даём все указы чиновников, всё о работе и выплате пособий, о том, как выживает бизнес, о героях.

Рассылка придёт в 18.30. В письме будет 10 самых важных материалов за сутки