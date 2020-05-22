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В Ярославской области уже больше двух тысяч больных COVID-19

В Ярославской области уже больше двух тысяч больных COVID-19

Доброе утро, друзья! Мы собрали для вас самые важные новости за последние сутки. Коротко о том, что произошло в Ярославской области:

  • все ли умершие люди с подтвержденным коронавирусом попадают в официальную статистику и большой ли дефицит на тесты COVID-19 в Ярославской области — на эти и другие вопросы о распространении инфекции ответил глава Роспотребнадзора;

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коронавирусCOVID-19
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