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Точный диагноз пока не известен

Точный диагноз пока не известен

У главы Чеченской республики Рамзана Кадырова заподозрили коронавирус. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах. Специальным рейсом Кадыров прилетел в Москву для прохождения лечения. Официального комментария пока нет.

По данным телеграм-канала Baza, первые симптомы появились несколько дней назад. Сначала предполагалось, что это ОРВИ, но когда состояние Кадырова стало ухудшаться, его доставили на лечение из Грозного в Москву.

Напомним, в больнице с COVID-19 сейчас находится официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Ранее коронавирусом переболели премьер-министр РФ Михаил Мишустин, министр культуры РФ Ольга Любимова, глава Минстроя Владимир Якушев и его зам Дмитрий Волков, а также глава Минобрнауки Валерий Фальков.

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коронавирусРамзан КадыровпандемияЧечня
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