Андрей Брагин:



— Увы, приходится констатировать — статистика в лечении коронавируса достигла в России лучших результатов, чем медицина.



Ксения Русанова:



— Меньше болтаться надо было и гостей принимать.



Светлана Морозова:



— А что удивляться-то, если анализы, взятые в начале апреля, только сейчас готовы? Вот и статистика.



Михаил Кузнецов:



— Результат первомайских шашлыков?



Андрей Бородулин:



— На миллион жителей — 2 000. Это немного, если учесть тех, кто выздоровел.



Сергей Касьянов:



— На графике, может, и плато (по России), но выписанные учитываются все, а заражённых на самом деле в разы больше.



Валентина Озерова:



— Как же теперь молодым знакомиться, замуж выходить, семью создавать? Сплошная дистанция везде.



Вадим Новиков:



— Повод надеть три маски, нет?



В то время, когда наша страна выходит на плато по заболевшим коронавирусом, Ярославская область ежедневно фиксирует большое количество вновь инфицированных. На сегодня общее число заразившихся COVID-19 — 2 206. К сожалению, внятного ответа, почему такой большой прирост заболевших, от властей пока получить не удалось. Официальное количество летальных случаев от коронавируса в регионе — 13. Сегодня скончался еще один мужчина 50 лет. Тяжелобольных пациентов также становится все больше.