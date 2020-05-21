В Ярославской области сегодня опять зафиксировано большое количество заболевших коронавирусом — 133 человека. Почему каждый день такие большие цифры? Кто-то винит нашу безалаберность во время майских праздников, но есть и те, кто считает, что происходящее вполне себе нормальное явление, так как коронавирус пришел к нам позже, чем к другим, и теперь мы имеем дело с последствиями распространения СOVID-19.
Публикуем мнения ярославцев.
Николай Глаголев:
— Это нормально. Ярославская область заболевала позже. Но у нас есть большой плюс в виде опыта Москвы и Питера. Поэтому нам стоит воспользоваться этим и снизить темпы распространения вируса.
Андрей Брагин:
— Увы, приходится констатировать — статистика в лечении коронавируса достигла в России лучших результатов, чем медицина.
Ксения Русанова:
— Меньше болтаться надо было и гостей принимать.
Светлана Морозова:
— А что удивляться-то, если анализы, взятые в начале апреля, только сейчас готовы? Вот и статистика.
Михаил Кузнецов:
— Результат первомайских шашлыков?
Андрей Бородулин:
— На миллион жителей — 2 000. Это немного, если учесть тех, кто выздоровел.
Сергей Касьянов:
— На графике, может, и плато (по России), но выписанные учитываются все, а заражённых на самом деле в разы больше.
Валентина Озерова:
— Как же теперь молодым знакомиться, замуж выходить, семью создавать? Сплошная дистанция везде.
Вадим Новиков:
— Повод надеть три маски, нет?
В то время, когда наша страна выходит на плато по заболевшим коронавирусом, Ярославская область ежедневно фиксирует большое количество вновь инфицированных. На сегодня общее число заразившихся COVID-19 — 2 206. К сожалению, внятного ответа, почему такой большой прирост заболевших, от властей пока получить не удалось. Официальное количество летальных случаев от коронавируса в регионе — 13. Сегодня скончался еще один мужчина 50 лет. Тяжелобольных пациентов также становится все больше.