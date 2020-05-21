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В мире больше 5 млн человек заражены коронавирусом

В мире больше 5 млн человек заражены коронавирусом

За последние сутки в России выявили еще 8 849 случаев заражений COVID-19. 7 289 человек выздоровели, 127 скончались, — передает федеральный оперштаб. Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 317 554 случая коронавирусной инфекции, из больниц выписаны уже 92 841 человек, 3 099 человек спасти не удалось.

Медики провели уже 7,8 млн тестов на коронавирус, под наблюдением из-за подозрения на инфекцию остаются 277 тысяч человек.

Ситуация с коронавирусом в России — в одной картинке

Ситуация с коронавирусом в России — в одной картинке

Россия продолжает оставаться на втором месте рейтинга коронавирусных стран. Первое место — у США, где больше 1,5 млн заражений, на третьем месте со вчерашнего дня Бразилия — в стране 291,5 тысячи случаев COVID-19. Число заражений в мире, по данным университета Хопкинса, превысило отметку в 5 млн человек. Свыше 328 тысяч человек скончались.

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коронавируспандемиясамоизоляция
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