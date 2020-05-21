За последние сутки в России выявили еще 8 849 случаев заражений COVID-19. 7 289 человек выздоровели, 127 скончались , — передает федеральный оперштаб. Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 317 554 случая коронавирусной инфекции, из больниц выписаны уже 92 841 человек , 3 099 челове к спасти не удалось.

Медики провели уже 7,8 млн тестов на коронавирус, под наблюдением из-за подозрения на инфекцию остаются 277 тысяч человек.