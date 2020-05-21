Доброе утро, друзья! Мы собрали для вас самые важные новости за последние сутки. Коротко о том, что произошло в Ярославской области:
- новый антирекорд зафиксирован в Ярославской области по заболевшим COVID-19 — 135 человек;
- полиция теперь будет предупреждать ярославцев об обязательном соблюдении масочного режима по громкоговорителям;
- в Ярославской области уже больше двух тысяч больных COVID-19. Карта распространения коронавируса;
- в Ярославской области увеличилось количество людей в тяжелом состоянии, инфицированных коронавирусом;
- в Ярославле со скандалом выдали продуктовые наборов для детей;
- ноль изнасилований: как коронавирус изменил криминальную обстановку;
- ярославский кожевник придумал, как во время коронавируса заработать на клиентах из Америки и Европы.