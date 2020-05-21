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В Ярославской области установлен новый антирекорд по заболевшим коронавирусом

В Ярославской области установлен новый антирекорд по заболевшим коронавирусом

Доброе утро, друзья! Мы собрали для вас самые важные новости за последние сутки. Коротко о том, что произошло в Ярославской области:

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коронавирусCOVID-19
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