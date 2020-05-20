Сегодня впервые с начала эпидемии коронавирусной инфекции в России число выздоровевших за сутки превысило число инфицированных. Само число заболевших за сутки тоже в последнее время держится примерно на одном уровне и даже понемногу снижается. Неужели это то самое плато, которого все ждут уже пару месяцев?
— Любой эпидемический процесс, неважно обусловлен он коронавирусом или вирусом гриппа, имеет несколько фаз в своем протекании. Поэтому прежде, чем говорить, что такое плато, нужно понять, что такое пик. Что мы называем пиком? Это максимальное число новых случаев заболевания, которые регистрируются ежедневно. Если мы говорим о России, после 22 апреля скорость прироста превышала 10%. Сейчас не превышает 5%, — объясняет ведущий научный сотрудник федерального научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика
При этом у врачей разных специальностей и само понятие «пик» будет разным. Если спросить эпидемиолога, то он скажет, что пик — это скорость прироста числа новых случаев заболевания. У инфекциониста пик — это общее максимальное число больных в моменте. Алимбарова уточняет, что отношение различных специалистов не противоречит друг другу, дело в приоритетах. Например, для инфекциониста важна в первую очередь нагрузка на медицинскую систему — чтобы подготовить койки, закупить лекарства и обеспечить терапевтический процесс.
— Плато — это следующий временной период после пика. Что мы называем плато? Это когда число новых случаев заболевания остается примерно одинаковым. Люди, как правило, представляют себе плато как горизонтальную линию, но это не так — график может немного колебаться. Если мы с вами ориентируемся на показатели, которые озвучивает главный санитарный врач, то после 11 мая, когда у нас регистрировалось максимальное число заболевших, уже можно очень аккуратно сказать, что мы находимся на плато, — считает Людмила Алимбарова.
Этот период может длиться от одной недели до трех. Зависит от многих параметров: на какой территории развивается эпидпроцесс, какие меры принимались, чтобы ограничить распространение, какие терапевтические методы применяют к заболевшим. При этом, по словам главного внештатного специалиста Минздрава по инфекционным болезням Елены Малинниковой, сейчас мы находимся в довольно опасном состоянии, когда все видят, что идет стойкое снижение, и расслабляются. Это может привести к новым всплескам заболевания.