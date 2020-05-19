— Теплая погода способствовала активным перемещениям: люди посещали дачи, выезжали на природу, гуляли, навещали родных и близких, а также сами принимали гостей, в том числе из других регионов, — прокомментировали в региональном оперштабе.



Специалисты надеются, что продление режима повышенной готовности до 31 мая и введение на территории региона обязательного масочного режима исправит ситуацию и остановит распространение инфекции. При этом власти заявили о намерении ввести новые послабления для предприятий — разработан план их дальнейшего открытия.



Между тем, как сообщил федеральный оперштаб по коронавирусу, регионы, которые ранее начали вводить послабления режима, теперь возвращают ограничения, не увидев позитивной динамики. Например, с 15 мая Белгородская область вновь закрыла открывшиеся летние веранды кафе и парки. Костромская и Ивановская области усилили контроль за соблюдением эпидемиологических требований в общественных местах. В итоге примерно треть работающих предприятий закрыли за нарушения.

