Ярославская область ворвалась в список регионов-лидеров по приросту заболевших коронавирусом. 19 мая в области зафиксировано 109 новых случаев заражения. Это абсолютный рекорд за все время распространения COVID-19 в регионе. По количеству новых случаев регион делит 9–10 место в России вместе с Саратовской областью, где такое же количество заболевших. Впереди нас Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская, Свердловская, Ростовская, Калужская и Брянская области.
Напомним, рост заболевших в Ярославской области региональный Роспотребнадзор связывает с двумя причинами — увеличением количества тестирований на COVID-19 и последствиями майских выходных.
— Теплая погода способствовала активным перемещениям: люди посещали дачи, выезжали на природу, гуляли, навещали родных и близких, а также сами принимали гостей, в том числе из других регионов, — прокомментировали в региональном оперштабе.
Специалисты надеются, что продление режима повышенной готовности до 31 мая и введение на территории региона обязательного масочного режима исправит ситуацию и остановит распространение инфекции. При этом власти заявили о намерении ввести новые послабления для предприятий — разработан план их дальнейшего открытия.
Между тем, как сообщил федеральный оперштаб по коронавирусу, регионы, которые ранее начали вводить послабления режима, теперь возвращают ограничения, не увидев позитивной динамики. Например, с 15 мая Белгородская область вновь закрыла открывшиеся летние веранды кафе и парки. Костромская и Ивановская области усилили контроль за соблюдением эпидемиологических требований в общественных местах. В итоге примерно треть работающих предприятий закрыли за нарушения.