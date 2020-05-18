Молодой медик сравнил сегодняшнее распространение коронавирусной инфекции в России с войной.

— Совсем недавно мы отпраздновали великий праздник нашей страны — 75-летие Победы, за которую была уплачена огромная цена, — продолжает он. — Сегодня я представляю себе такую же картину, только наш с вами враг — это не человек. Это вирус, который захватил нашу страну без предупреждения. Который поражает наших друзей, родных и близких. Тогда мог поучаствовать в борьбе каждый. Сегодня же, исходя из рекомендации, кто-то может лишь обороняться — это те, у кого есть хронические заболевания, те, кто не в силах с ним бороться. Но есть те, кто способен на борьбу. Кто посвятил себя медицине. Это студенты медицинских колледжей, университетов и других учебных заведений, чья профессия связана с медициной. Конечно, можно уйти на самоизоляцию — спрятаться от вируса, как делают это многие. Проще всего так поступить. Кому-то и правда нельзя по состоянию здоровья работать в таких условиях. Но те, кто здоров, кто может хоть чем-то помочь, я вас прошу — помогите. Не оставайтесь в стороне. По всей стране во многих медицинских учреждениях требуются наши знания, сила и поддержка. Без нас просто никак. Сегодня медицина испытывает кадровый голод. Но именно мы можем решить эту проблему. Раньше я тоже думал, что меня это не коснется: я не хочу подвергать риску себя и своих родных, не буду вмешиваться. Но позже я понял, что не могу быть в стороне. Да, тяжело и нелегко, но я всегда задаю себе вопрос: кто, если не я?