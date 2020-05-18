Студент второго курса Ярославского медколледжа Даниил Буров, который сейчас трудится в госпитале ветеранов войн, выложил на личных страничках в социальных сетях видеообращение. Объяснил, что на кадрах он стоит без защитных очков, потому что их разобрали для работы в грязной зоне.
— Я хочу выразить огромную благодарность всем тем, кто уже работает в отделениях, где проходит лечение больных с коронавирусной инфекцией, — говорит молодой человек в своём видеообращении. — Я и мои друзья только недавно присоединились к этому большому числу медицинских работников, борющихся с коронавирусом. Я испытал на себе всю тяжесть этой непростой работы, бок о бок работая с врачами, медицинскими сестрами, санитарами в госпитале ветеранов войн. Это тяжкий труд.
Молодой медик сравнил сегодняшнее распространение коронавирусной инфекции в России с войной.
— Совсем недавно мы отпраздновали великий праздник нашей страны — 75-летие Победы, за которую была уплачена огромная цена, — продолжает он. — Сегодня я представляю себе такую же картину, только наш с вами враг — это не человек. Это вирус, который захватил нашу страну без предупреждения. Который поражает наших друзей, родных и близких. Тогда мог поучаствовать в борьбе каждый. Сегодня же, исходя из рекомендации, кто-то может лишь обороняться — это те, у кого есть хронические заболевания, те, кто не в силах с ним бороться. Но есть те, кто способен на борьбу. Кто посвятил себя медицине. Это студенты медицинских колледжей, университетов и других учебных заведений, чья профессия связана с медициной. Конечно, можно уйти на самоизоляцию — спрятаться от вируса, как делают это многие. Проще всего так поступить. Кому-то и правда нельзя по состоянию здоровья работать в таких условиях. Но те, кто здоров, кто может хоть чем-то помочь, я вас прошу — помогите. Не оставайтесь в стороне. По всей стране во многих медицинских учреждениях требуются наши знания, сила и поддержка. Без нас просто никак. Сегодня медицина испытывает кадровый голод. Но именно мы можем решить эту проблему. Раньше я тоже думал, что меня это не коснется: я не хочу подвергать риску себя и своих родных, не буду вмешиваться. Но позже я понял, что не могу быть в стороне. Да, тяжело и нелегко, но я всегда задаю себе вопрос: кто, если не я?
Даниил рассказывает, что в госпиталь пришёл сам, так как понимает насколько тяжело сейчас его коллегам, и предложил свою помощь. С ним заключили трудовой договор.
— Устроился я в реанимацию как санитар, — рассказал Даниил Буров. — Так как я уже учусь и обладаю достаточными знаниями, чтобы помогать сёстрам в их работе, я занимаюсь негласно и сестринской работой, так как не хватает рук именно в этом процессе, я собираю капельницы, развожу лекарства, помогаю вести медицинскую документацию, ухаживаю за пациентами, слежу за состоянием больных. В общем, работы хватает. Но мне нравится это делать, нравится та атмосфера, в которой я работаю, коллектив. Знаете, будто мы стали ближе с коллегами, как одна большая семья, никто не чурается грязной работы или работы не по статусу — каждый помогает друг другу чем может.
Родители и друзья поначалу отговаривали молодого человека это делать. И он две недели думал, прежде чем отправиться в госпиталь. Сейчас же, наоборот, все его поддерживают как могут.
— Я горжусь тобой, сынок! — написала мама волонтёра Елена Бурова. — Пусть Господь вас всех оберегает и помогает вам во всём.
Сейчас Даниил Буров обращается к своим друзьям, которые учатся на медиков и призывает их поступить так же, как он, и помочь этим здравоохранению.
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