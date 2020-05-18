Пациентка поликлиники №9 на Тутаевском шоссе в Ярославле сняла, как принимают в медучреждении больных. Новый формат очереди выглядит так: люди стоят на расстоянии 1,5-2 метров друг от друга прямо на улице.
- С температурой и без температуры, за рецептом на лекарства и с высоким давлением - все в один кабинет. Это вообще законно - держать больных людей часами на улице? – возмутилась в группе «Ярославль LIVE» в сети «ВКонтакте» Варвара Кей.
Девушка рассказала, что сняла видео в 11 часов утра 18 мая. Она сама стояла в этой очереди.
- Приходишь с больничным листом на повторный приём, в регистратуре спрашивают, зачем пришли. Если выписываться – отправляют к терапевту на второй этаж. Если продлевать - в бокс с отдельным входом на первом этаже. В самом боксе помещается 3-4 человека, остальным надо ждать в очереди на улице. Через 1,5 часа вышла врач и отправила нас по кабинетам к другим терапевтам. Видимо, у неё приём закончился, - рассказала Варвара.
Ярославцы под постом спорят, допустим ли такой порядок в нынешних условиях или нет.
- Вообще перегиб. А если слабость или ноги больные, вот как стоять в такой очереди? – пишет Наталия Ярославская.
- Свежий воздух лучше, чем в больнице стоять, - считает Валерия Малкова.
- С температурой скорую! А вообще если так, то лучше на улице, в масках и подальше друг от друга, - высказала свое мнение Людмила Деревянчук.
Мы отправили запрос в департамент здравоохранения с просьбой пояснить ситуацию.