- Приходишь с больничным листом на повторный приём, в регистратуре спрашивают, зачем пришли. Если выписываться – отправляют к терапевту на второй этаж. Если продлевать - в бокс с отдельным входом на первом этаже. В самом боксе помещается 3-4 человека, остальным надо ждать в очереди на улице. Через 1,5 часа вышла врач и отправила нас по кабинетам к другим терапевтам. Видимо, у неё приём закончился, - рассказала Варвара.

Ярославцы под постом спорят, допустим ли такой порядок в нынешних условиях или нет.



- Вообще перегиб. А если слабость или ноги больные, вот как стоять в такой очереди? – пишет Наталия Ярославская.



- Свежий воздух лучше, чем в больнице стоять, - считает Валерия Малкова.



- С температурой скорую! А вообще если так, то лучше на улице, в масках и подальше друг от друга, - высказала свое мнение Людмила Деревянчук.



Мы отправили запрос в департамент здравоохранения с просьбой пояснить ситуацию.

