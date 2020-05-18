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Россия остается на втором месте среди стран с коронавирусом

Россия остается на втором месте среди стран с коронавирусом

За минувшие сутки в России зафиксировано 8 926 случаев коронавируса — таких цифр в статистике не было с начала мая. 2 836 человек выписаны из больниц, 91 человек скончался, — передает федеральный оперативный штаб. Таким образом, в стране 290 678 официальных случаев заражения, 70 209 выздоровевших и 2 722 умерших. Еще 264 451 человек остается под наблюдением медиков из-за подозрения на COVID-19.

В рейтинге стран с коронавирусом Россия остается на втором месте, уступая США, где официально зарегистрировано 1 486 757 заболевших. Всего же на планете выявлен 4 716 931 случай коронавирусной инфекции.

Актуальная статистика по стране — в одной картинке

Актуальная статистика по стране — в одной картинке

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила в программе «Москва. Кремль. Путин» с заявлением о том, что скорого снятия ограничений в России ждать не стоит. Главный санитарный врач страны посоветовала поубавить надежды тем, кто всё ещё планирует провести отпуск на курорте. Даже если речь идёт о российском курорте.

— Это [отдых на российском курорте] тоже пока из области больших, хороших, правильных, но надежд. Пока мы должны посмотреть на ближайшие две недели, — заключила Попова.

Полностью ситуация с коронавирусом будет под контролем, когда, как сказала Анна Попова, число новых заражённых в стране будет равно нулю.

Кстати, на самые подробные вопросы о поездках в отпуск во время пандемии и о том, как этот отпуск перенести, мы ответили здесь.

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коронавируспандемиясамоизоляцияРоспотребнадзор
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