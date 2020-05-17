Болеют больше 5000 человек: где и как в Ярославской области заражаются ВИЧ

Управление Роспотребнадзора по Ярославской области опубликовало статистику по заражению ВИЧ. По данным специалистов, за весь период наблюдения в регионе зарегистрировано 5952 инфицированных, из них 5079 человек — жители Ярославской области.
— Показатель распространенности ВИЧ-инфекции на первое апреля 2020 года составил 335,5 на 100 тысяч населения, — рассказали в региональном Роспотребназоре. — Наибольшие показатели распространенности регистрируются в Ярославле — 397,6 на 100 тысяч населения, Тутаеве и Тутаевском районе — 348,9 на 100 тысяч населения, Ростовском районе — 531,9 на 100 тысяч населения, Переславском районе — 358,4 на 100 тысяч населения и Большесельском районе -360 на 100 тысяч населения.
За первые три месяца этого года в Ярославской области выявлено 189 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией, что на 9,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года — с января по апрель 2019 года заболели 209 человек.
— Из впервые выявленных ВИЧ-инфицированных мужчин — 71,6%, женщин — 28,4%, — сообщили в управлении.
Большая часть заболевших в возрасте от 30 до 39 лет — 50,9% от общего числа, 24,3% заразившихся от 40 до 49 лет, от 18 до 29 лет — 16,6%, меньший процент среди людей от 50 до 59 лет — 8,3.
52,4% людей с диагнозом ВИЧ заразились при разнополых сексуальных контактах, 41,5% инфицировались при внутривенном употреблении наркотиков, 6,1% — при гомосексуальных контактах.
— За три месяца 2020 года в регионе обследовано