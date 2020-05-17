Болеют больше 5000 человек: где и как в Ярославской области заражаются ВИЧ

За первые три месяца этого года в Ярославской области выявлено 189 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией, что на 9,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года — с января по апрель 2019 года заболели 209 человек.



— Из впервые выявленных ВИЧ-инфицированных мужчин — 71,6%, женщин — 28,4%, — сообщили в управлении.



Большая часть заболевших в возрасте от 30 до 39 лет — 50,9% от общего числа, 24,3% заразившихся от 40 до 49 лет, от 18 до 29 лет — 16,6%, меньший процент среди людей от 50 до 59 лет — 8,3.



52,4% людей с диагнозом ВИЧ заразились при разнополых сексуальных контактах, 41,5% инфицировались при внутривенном употреблении наркотиков, 6,1% — при гомосексуальных контактах.

