17 мая воскресенье
СЕЙЧАС +12°С
usd 73.21
eur 79.13
Тема дня Крайне тяжёлых с COVID стало больше

Все новости

Все новости
Здоровье Всё о коронавирусе

Еще 9709 человек заразились коронавирусом в России за сутки, 94 скончались

Публикуем последние данные федерального оперативного штаба

733
4 Обсудить

Поделиться

Число зараженных увеличилось по сравнению с субботой

Число зараженных увеличилось по сравнению с субботой

9709 случаев коронавируса зарегистрировали в России за последние сутки. Общее число заболевших составило 281 752 человека, сообщает оперативный штаб. Также за сутки погибли 94 пациента с COVID-19 (общее число — 2631), выздоровели 4207 (всего с начала пандемии выписано 67 373 человека).

Статистика на 17 мая выглядит так

Статистика на 17 мая выглядит так

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся 262 000 человек. За последние сутки сделано почти 300 тысяч тестов, всего же с начала пандемии проведено более 6,9 млн исследований.

В мире число заражений превысило 4,6 миллиона случаев. По данным американского университета имени Джонса Хопкинса, по количеству инфицированных по-прежнему лидирует США (1 467 884 случая), Россия занимает вторую позицию, замыкает тройку Великобритания (241 461 случай).

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавируспандемия коронавируса
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (4)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!