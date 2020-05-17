«Не хотела верить, что заразилась»: студентка рассказала о работе с коронавирусными больными

Люба Крашенинина учится в ярославской медакадемии на пятом курсе и во время пандемии коронавируса начала работать с больными COVID-19. Медсестрой в клиническую больницу № 3 она устроилась полгода назад (больницу в апреле перепрофилировали под обсерватор для больных коронавирусом). Во время работы девушка подхватила заразу, сейчас лечится. И планирует вернуться к работе — помогать коронавирусным больным победить болезнь.

Дома все поддержали



— Мне предложили работать в обсерваторе, я сразу же согласилась. Считаю, что в такой непростой ситуации не время поддаваться страхам и панике, нужно просто делать все от себя зависящее, чтобы помочь людям. Дома мое решение поддержали, конечно же, все очень переживали, постоянно звонили, интересовались моим самочувствием и обстановкой в больнице. Работали мы в привычном для нас графике: сутки через двое-трое. Старались создать максимально комфортные условия для наших пациентов, понимали, что психологически тяжело долго находиться в палате, не иметь возможности прогуляться на улице, ждать результатов мазка.

