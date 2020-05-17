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«Не хотела верить, что заразилась»: студентка рассказала о работе с коронавирусными больными

После выздоровления девушка планирует вернуться к работе в ярославскую больницу

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Отважная девушка готова помогать тем, кого подкосил опасный вирус

Отважная девушка готова помогать тем, кого подкосил опасный вирус

Люба Крашенинина учится в ярославской медакадемии на пятом курсе и во время пандемии коронавируса начала работать с больными COVID-19. Медсестрой в клиническую больницу № 3 она устроилась полгода назад (больницу в апреле перепрофилировали под обсерватор для больных коронавирусом). Во время работы девушка подхватила заразу, сейчас лечится. И планирует вернуться к работе — помогать коронавирусным больным победить болезнь.

Дома все поддержали

— Мне предложили работать в обсерваторе, я сразу же согласилась. Считаю, что в такой непростой ситуации не время поддаваться страхам и панике, нужно просто делать все от себя зависящее, чтобы помочь людям. Дома мое решение поддержали, конечно же, все очень переживали, постоянно звонили, интересовались моим самочувствием и обстановкой в больнице. Работали мы в привычном для нас графике: сутки через двое-трое. Старались создать максимально комфортные условия для наших пациентов, понимали, что психологически тяжело долго находиться в палате, не иметь возможности прогуляться на улице, ждать результатов мазка.

Девушка рассказывает, что после каждой смены у медперсонала больницы брали мазки для тестов на коронавирус. Средств защиты всем хватало.

Но не помогло — Люба заразилась коронавирусом.

Бокс, в котором живет Люба

Бокс, в котором живет Люба

Надеялась, что это просто ОРВИ

— Температура и кашель появились буквально через день после того, как я сдала мазок. Оставалось ждать результат. Кашель усиливался, присоединилась головная боль, ломота во всем теле, я перестала чувствовать запахи и вкус пищи. Потом пришел положительный результат, меня привезли в Тутаевскую центральную районную больницу, в инфекционное отделение. Могу сказать, что здесь отличные сотрудники, очень заботливо относятся к пациентам. Живу в боксе одна, но скучать времени нет, ведь продолжается дистанционное обучение в вузе.


За время лечения Люба помимо дистанта успела нарисовать картину. Теперь морской пейзаж стоит на подоконнике и разбавляет больничную атмосферу карантинного бокса.

Картина юного медика

Картина юного медика

«Вернусь в больницу»

— Заболевание протекает в достаточно легкой форме, поэтому противовирусные препараты не показаны, организм должен сам справиться с болезнью. Единственный минус — сроки готовности мазка, сейчас это 7–10 дней, а иногда и больше. Для выписки мне нужно сдать два мазка с интервалом между ними не менее суток и дождаться отрицательных результатов. После выздоровления я непременно собираюсь вернуться в 3-ю больницу. Надеюсь, что после перенесенной инфекции у меня сформируется иммунитет!

Люба ждет, когда снова вернется к работе

Люба ждет, когда снова вернется к работе

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