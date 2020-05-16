«Жуткое выкручивание всего тела»: Мария Горбань рассказала, как заболела коронавирусом

Известная актриса Мария Горбань призналась, что переболела коронавирусом. Об этом она рассказала своим подписчикам в инстаграме.
— Не хотела рассказывать, что мы всей семьёй переболели COVID-19. Но сегодня, когда мне сказали, что я справилась с этой заразой, решила всё рассказать! Я заболела 3 недели назад. С температурой и жутким выкручиванием всего тела. У меня начался кашель, и я, конечно же, побежала делать тест и КТ. КТ показала воспаление лёгких 8%. На сегодняшний день я чувствую себя полноценно здоровым человеком, хотя запах не совсем ещё чувствую. Так вот, я пишу этот пост, потому что была из тех людей, которые не особо паниковали, но самоизолировалась сама за город на 2 месяца. И заболела, когда и где, не понятно... Но главное, что сейчас всё молодое поколение моей семьи здорово. Чего и вам желаю!!! Берегите себя!!! — написала актриса.
И приложила фото, на котором в руках держит сертификат «Иммунитет подтверждён». Некоторые из подписчиков заподозрили актрису в рекламе частной клиники, выдавшей сертификат.
— Я три недели болела всей семьёй! — резко ответила на выпады Мария.
Мария Горбань родилась в Ярославле в семье актёров. Известна по сериалу «Кухня» и съемкам с Дмитрием Нагиевым в рекламе сотового оператора. Также Мария играет в спектаклях. А в 2018 году стала соведущей программы «Орёл и решка. Россия» на телеканале «Пятница!». У актрисы яркая внешность и такое идеальное тело, что она регулярно попадает в топ самых сексуальных женщин России.