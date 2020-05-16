В регионе теперь заражены все районы: что произошло в Ярославской области за сутки — коротко

Доброе утро, друзья! Мы собрали для вас самые важные новости за последние сутки. Коротко о том, что произошло в Ярославской области:
- в Ярославской области несколько дней подряд стабильно выявляется одинаковое количество заболевших —
87 человек;
- главный врач Переславской ЦРБ для всех, кто не верит в существование коронавируса, опубликовал на своей странице снимки легких, которые поражены
COVID-19;
- в Ярославской области больше нет ни одного района без коронавируса — карта распространения
COVID-19;
- депутаты просят губернатора Дмитрия Миронова обеспечить население масками и прочими средствами защиты;
- власти в свою очередь ответили на призыв о помощи — объясняем, кто может рассчитывать на бесплатную маску;
- с сегодняшнего дня в Ярославской области вводится масочный режим — рассказываем, как не нарваться на штраф;
- для магазинов составили методички, как быть с нарушителями, игнорирующими масочный режим;
- ярославский строитель рассказал, как тяжело перенёс коронавирус;
- с масками более-менее понятно, а вот обязаны ли ярославцы носить перчатки? Разбираемся.