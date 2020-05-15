«Вирус среди нас и свободно распространяется»: врач объяснил, почему рано радоваться и снимать маски

Эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев проанализировал случаи заражения вирусом в мире и написал, как COVID-19 передается от человека к человеку и как себя можно защитить на работе, в магазине и дома. Публикуем его колонку.
Выбранная стратегия сдерживания распространения SARS-CoV-2 в России была направлена на то, чтобы выиграть время у новой инфекции, которая продемонстрировала способность с большой скоростью заражать население разных стран, приводя к переполнению больниц и дефициту самых разных ресурсов (СИЗов, ИВЛ, реагентов для лабораторий). Время было нужно для подготовки системы здравоохранения.
12 мая общенациональный режим был снят и каждый регион получил возможность приступить к разработке и реализации стратегии осторожного выхода из эпидемии и возвращения к нормальной жизни.
Зачарованные цифрами ежедневных сводок о количестве новых инфицированных, мы почти два месяца провели на самоизоляции под лозунгом «Сидим дома». Сейчас может возникнуть ощущение, что все уже позади. Пьянящее чувство свободы, смешавшееся с ароматами весеннего цветения и разогретое неожиданным теплом, соблазняет забыть про изоляцию, дистанцирование, маски, дезинфекцию и все опасения, связанные с риском инфицироваться.
Это критический момент, потому что принципиально ничего не изменилось, вирус среди нас и свободно распространяется.
Александр Соловьев, эксперт лабораторной диагностики
Важно своим отношением не подбросить в топку эпидемии свежих дров, а для этого нужно быть требовательным к себе и стараться минимизировать риски инфицироваться, заболеть или стать бессимптомным распространителем вируса.
Что важно понимать каждому человеку о текущей ситуации?
Мы до сих пор находимся в фазе активного распространения инфекции. Ежедневный прирост новых выявленных инфицированных превышает число выздоровевших, койки больниц заполняются, тяжелых и среднетяжелых пациентов становится больше, как и число активно наблюдаемых — тех, кто был в тесном контакте с инфицированными. Негативным маркером являются коллективные вспышки.
До сих пор нет эффективных лекарств от вируса, и в ближайшем будущем не появится вакцина.
Можно выделить три волны развития региональной эпидемии:
— первая волна — завозные случаи,
— вторая волна — всплеск местных случаев с неизвестными источниками,
— третья волна — бессимптомная передача и импорт новых случаев из очагов в других регионах страны.
По всей видимости, мы сейчас находимся на этапе, когда еще не прошла вторая волна и на нее накатывается третья волна.
Как распространяется вирус и когда риск инфицирования максимальный?
Входными воротами для вируса является эпителий слизистой оболочки верхних дыхательных путей. Вирус проникает внутрь при вдыхании воздуха с инфицированными каплями, образующимися при чихании или кашле, или с инфицированным аэрозолем, образующимся при дыхании, разговоре и пении. Можно перенести вирус на слизистую носа, глаз или рта руками, после прикосновения к инфицированным поверхностям или предметам.
Для того чтобы заразиться, важна инфицирующая доза, которая зависит от многих факторов.
Александр Соловьев, эксперт лабораторной диагностики
Основные из них следующие: плохо вентилируемое помещение (аэрозоль «висит» длительное время, и вирус сохраняет жизнеспособность в аэрозоле до трех часов), длительность близкого контакта (менее двух метров) с инфицированным человеком без маски, накопление вируса на гладких поверхностях, где он сохраняет жизнеспособность как минимум 96 часов.
Вирус чрезвычайно заразен и легко загрязняет окружающее пространство вокруг инфицированного, различные предметы, поверхности. Исследования, проводимые в палатах, где находятся больные, демонстрируют, что в воздухе опасность инфицирования при вдыхании сохраняется на расстоянии до четырех метров от пациента, выявляется высокая степень инфицирования пола, ручек дверей, всех элементов сантехники.
В домашних условиях, при длительном пребывании в офисном помещении, в транспорте и разных общественных местах, если в них находится инфицированный, возникает высокий риск заразиться. При этом не важно, есть у инфицированного человека симптомы или нет. У бессимптомных носителей концентрация вируса в носоглотке практически не отличается от этого показателя у пациентов с симптомами.
Максимальный риск инфицирования возникает в то время, когда вирус накапливается в верхних дыхательных путях, — этот период у людей с симптомами начинается за два-три дня до появления первых проявлений заболевания и продолжается семь-десять дней после появления симптомов. С ориентиром на эти научные данные рекомендуемый период изоляции составляет минимум четырнадцать дней (он перекрывает период максимального риска инфицирования).
«Одна из особенностей COVID-19 — легкие начальные проявления инфекции»
Александр Соловьев
Часто это не повышение температуры и кашель, а такие проявления, как утомляемость, потеря аппетита, потеря обоняния и вкуса, мышечная боль, першение в горле и даже нарушение стула, не связанное с едой. Появления таких симптомов сейчас, в период эпидемии COVID-19, должны насторожить. Нужно немедленно самоизолироваться, предупредить всех, с кем были близкие контакты в течение как минимум двух-трех дней до появления симптомов, проинформировать участкового врача о симптомах и принять меры по защите тех, с кем вы проживаете в одной квартире.
Наиболее часто скрытый период протекания инфекции составляет четыре — четыре с половиной дня, а период между появлением симптомов у индексного пациента (того, кто заболел первым и передал вирус другим) и появлением симптомов у вторичных пациентов — четыре-пять дней. Вирус очень быстро «оборачивается».
Отсутствие инструментов быстрой диагностики и быстрого получения результатов, наличие неспецифических симптомов и их недооценка приводят к тому, что временной интервал от момента проявления заболевания до принятия решений о сдерживании распространения инфекции (изоляция, карантин) составляет от четырех до семи с половиной дней. Это серьезно затрудняет контроль передачи вируса при социальном взаимодействии и при обращении за плановой медицинской помощью и требует переноса акцентов на проактивное выявление бессимптомных носителей и людей с минимальными признаками заболевания, что позволит принимать своевременные меры по предупреждению кластерных вспышек в коллективах (на предприятиях, в офисах) и в медицинских учреждениях.
Лучший способ понять как происходит инфицирование в самых различных ситуациях, — это изучение эпидемиологических расследований разных кластерных и групповых вспышек.
Общность вспышек
Все расследуемые случаи заражения происходили в помещении, с людьми, расположенными близко друг к другу, при длительном общении, совместных мероприятиях с тесными межличностными контактами (групповые занятия спортом, семейные мероприятия, коллективные репетиции, работа и проживание в одном помещении).
Инфицирование внутри семьи — самый распространенный вариант. До 80% всех случаев распространения инфекции происходит путем формирования домашних кластеров.
Расследование кластерной эпидемии в супермаркете города Ляочэн. Случай инфицирования одного сотрудника привел к инфицированию 25 человек и формированию четырех семейных кластеров: заразились 9,17% (11 из 120) сотрудников, 12,9% (12 из 93) членов их семей и два (из 8437) посетителя. Расследование демонстрирует, что внутри коллектива риск передачи вируса выше, чем риск инфицирования клиентов. В цепочку инфицирования легко включаются члены семей сотрудников.
Расследование кластерного случая инфицирования новобранцев в Швейцарии. Один новобранец с легкими симптомами заразил семерых из девяти совместно проживающих — уровень поражения составил 77,7%!
Расследование случая формирования трех связанных семейных кластеров. В этом случае подробно разбирается цепочка заражений, приведшая к инфицированию 8 из 15 членов трех семей, связанных между собой. Первичное инфицирование произошло в очаге в другом городе, а передача произошла внутри семьи, при длительном контакте с друзьями и при общении с коллегами на фабрике (во время обеда).
Расследование случая массового инфицирования участников соревнования по керлингу в Канаде. Из 72 участников заразились 24 человека.
Расследование случая кластерной вспышки в Ремандзакко, итальянском городе с населением 6000 жителей. Позволило своевременно выявить нескольких вторичных кластеров и предупредить дальнейшее распространение инфекции. После проведения регионального сельскохозяйственного мероприятия, в котором принимали участие 143 человека, было выявлено 18 вторичных случаев инфицирования от одного из участников.
Расследование вспышки в ресторане Гуанчжоу. Один бессимптомный носитель за полтора часа обеда с друзьями инфицировал девять человек из 20 сидевших близко к нему и тех, кого обдувал общий воздушный поток из кондиционера: приблизительно 50% своих друзей, 75% сидевших за соседним столом на пути движения воздушного потока и 28,5% посетителей за столиком со стороны против движения воздуха (предположительно, из-за турбулентного воздушного потока).
Расследование вспышки в кол-центре в Южной Корее. Пример распространения вируса от одного инфицированного сотрудника в коллективе, работающего в условиях длительного совместного пребывании в замкнутом пространстве. Из 216 сотрудников, работающих на одном этаже, в течение недели заразились 94 (43,5%), 92 из них заболели. При отслеживании семейных контактов сотрудников (225 контактных) было выявлено 34 инфицированных (реализация риска вторичного инфицирования у 16,2%).
Случай массового инфицирования певцов церковного хорала Скагит-Вэллив в штате Вашингтон. Из 60 певцов, соблюдавших меры личной гигиены (дезинфекция рук), меры социального дистанцирования (избегали обычных объятий и рукопожатий), после двух с половиной часов репетиции в последующие четыре дня у 45 проявились симптомы COVID-19, трое были госпитализированы и двое умерли. Пение в большей степени, чем обычная речь, способствует образованию аэрозоля, а глубокое дыхание во время пения облегчает проникновению возбудителя в легкие.
Расследование случая в Чикаго. Демонстрирует насколько драматичными могут быть случаи распространения вируса. Описывается группа кластерных вспышек из 16 подтвержденных случаев COVID-19, включая три случая смерти, произошедших при распространении вируса от одного бессимптомного носителя, который присутствовал на двух семейных событиях (похороны в один день и вечеринка по случаю дня рождения — в другой) и вызвал цепочку передачи вируса. В первом случае заражение произошло во время совместного поминального обеда и похоронных мероприятий, во-втором — во время трехчасовой вечеринки, где происходило обычное общение.
Знание особенностей нового коронавируса и того, как происходит заражение, понимание рисков в той или иной ситуации — это возможность жить без страха перед неопределенностью.
Мы не думаем каждый раз о рисках, связанных с вождением автомобиля, садясь за руль, но стараемся минимизировать эти риски, выбирая автомобиль с хорошими показателями краш-тестов, пристегиваясь ремнем безопасности и соблюдая скоростной режим.
Так же необходимо соблюдать меры, снижающие риск инфицирования и распространения вируса в период эпидемического подъема как новой коронавирусной инфекции, так и других инфекций.
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