«Вирус среди нас и свободно распространяется»: врач объяснил, почему рано радоваться и снимать маски

Часто это не повышение температуры и кашель, а такие проявления, как утомляемость, потеря аппетита, потеря обоняния и вкуса, мышечная боль, першение в горле и даже нарушение стула, не связанное с едой. Появления таких симптомов сейчас, в период эпидемии COVID-19, должны насторожить. Нужно немедленно самоизолироваться, предупредить всех, с кем были близкие контакты в течение как минимум двух-трех дней до появления симптомов, проинформировать участкового врача о симптомах и принять меры по защите тех, с кем вы проживаете в одной квартире.



Наиболее часто скрытый период протекания инфекции составляет четыре — четыре с половиной дня, а период между появлением симптомов у индексного пациента (того, кто заболел первым и передал вирус другим) и появлением симптомов у вторичных пациентов — четыре-пять дней. Вирус очень быстро «оборачивается».



Отсутствие инструментов быстрой диагностики и быстрого получения результатов, наличие неспецифических симптомов и их недооценка приводят к тому, что временной интервал от момента проявления заболевания до принятия решений о сдерживании распространения инфекции (изоляция, карантин) составляет от четырех до семи с половиной дней. Это серьезно затрудняет контроль передачи вируса при социальном взаимодействии и при обращении за плановой медицинской помощью и требует переноса акцентов на проактивное выявление бессимптомных носителей и людей с минимальными признаками заболевания, что позволит принимать своевременные меры по предупреждению кластерных вспышек в коллективах (на предприятиях, в офисах) и в медицинских учреждениях.

