Рост числа заболеваний коронавирусом в России удалось остановить. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Москва. Кремль. Путин», отрывок которой у себя в «инстаграме» выложил телеведущий Павел Зарубин. По ее словам, темп роста числа заразившихся COVID-19 в стране незначителен уже на протяжении 11 дней.



— Я бы здесь очень осторожно подошла к оценке. Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день. На сегодняшний, безусловно, да. 10 дней, уже 11 дней у нас нет дальнейшего прироста, прирост очень незначительный.