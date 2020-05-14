Рост числа заболеваний коронавирусом в России удалось остановить. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Москва. Кремль. Путин», отрывок которой у себя в «инстаграме» выложил телеведущий Павел Зарубин. По ее словам, темп роста числа заразившихся COVID-19 в стране незначителен уже на протяжении 11 дней.
— Я бы здесь очень осторожно подошла к оценке. Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день. На сегодняшний, безусловно, да. 10 дней, уже 11 дней у нас нет дальнейшего прироста, прирост очень незначительный.
По последним данным федерального оперштаба, в стране 252 245 заболеваний коронавирусом, за последние сутки к ним прибавились 9 974 человек. Впервые за полторы недели цифра опустилась ниже отметки в 10 тысяч. Скончались за сутки 93 человека (всего 2305), выздоровели 5527 человек (всего 53 530). С подозрением на новый вирус остаются 259 тысяч человек.