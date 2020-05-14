«Вещи уже не вернут?»: что делают с одеждой и телефонами пациентов с COVID. Ответ депздрава

Среди больных, лежащих в стационарах Ярославля с диагнозом COVID-19 и подозрениями на него, пошли слухи о том, что вещи, с которыми они поступили в больницу, им уже не вернут.



— Из госпиталя ветеранов войн выписывают людей, не возвращая им одежду, телефоны и другие вещи. Их уничтожают и заставляют родственников привозить другие вещи при выписке, — сообщила нам женщина, которая сейчас находится на лечении в Ярославской ЦРБ.

Мы обратились в департамент здравоохранения Ярославской области с вопросом, правдивы ли эти данные.

