«Вещи уже не вернут?»: что делают с одеждой и телефонами пациентов с COVID. Ответ депздрава

Среди больных, лежащих в стационарах Ярославля с диагнозом COVID-19 и подозрениями на него, пошли слухи о том, что вещи, с которыми они поступили в больницу, им уже не вернут.
— Из госпиталя ветеранов войн выписывают людей, не возвращая им одежду, телефоны и другие вещи. Их уничтожают и заставляют родственников привозить другие вещи при выписке, — сообщила нам женщина, которая сейчас находится на лечении в Ярославской ЦРБ.
Мы обратились в департамент здравоохранения Ярославской области с вопросом, правдивы ли эти данные.
— Эта информация не соответствует действительности, — заверили в департаменте.
Как нам сообщили, вещи пациентов в стационарах не уничтожают, а складывают в индивидуальные пакеты, обрабатывают и хранят в отдельном помещении до выписки пациента.
Кстати, в Роспотребнадзоре России вообще считают, что необходимости специально обрабатывать одежду, чтобы не заразиться от нее коронавирусом, нет.
— На одежде просто не будет вируса в достаточной концентрации для заражения, даже если случайно что-то на нее попадет, так что нет необходимости ее дополнительно стирать. Основной путь заражения коронавирусной инфекцией — это контакт с заболевшим человеком, то есть воздушно-капельным путем, — говорится на страничке Роспотребнадзора во «ВКонтакте».
Напомним, в Ярославской области на 13 мая на лечении в стационарах находится 163 больных коронавирусом. Общее количество зараженных с начала пандемии составило 1363 человека, 207 из них выздоровели, 11 умерли. Прирост за последние сутки составил 88 новых случаев.