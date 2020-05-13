Врачи показали, как выглядят легкие больных с коронавирусом

Глава Минздрава Ростовской области Татьяна Быковская во время заседания оперштаба показала снимки органов легких у людей с подтвержденным коронавирусом. На слайдах видно, как инфекция поражает легочную ткань, оставляя матовые помутнения.
— Всё, что темное, — это ткань легкого, а светлое — так называемое матовое стекло. Это показатель того, что наступает необратимый процесс. Легкие наполняются кровью, и дышать пациент самостоятельно не может, — объяснила Быковская.
Из-за того, что такие поражения легких на снимках выглядят помутневшими, врачи и ученые называют его «эффектом матового стекла». Оно проявляется даже у тех, кто переболел коронавирусом без симптомов. Ранее ученые выяснили, что примерно две трети заболевших переносят коронавирус без видимых симптомов. При этом у половины из них есть пневмония, которую пациенты не могут заметить самостоятельно.
В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован