В Ярославской области онкобольные уже месяц не могут получить льготный гормональный препарат. В поликлинике пациентам не дают рецепт на получение таблеток из-за того, что их элементарно нет в аптеках.
— У меня мама и так находится в группе риска, а ей приходится каждый раз ходить в больницу за рецептом, который не выписывают из-за того, что препарата нет в наличии, — рассказала 76.RU читательница. — В прошлом месяце она была без таблеток, в этом тоже. Врач сказал, что ничего нет.
За разъяснениями мы обратились в региональный департамент здравоохранения и фармации.
— Поставщик препарата пока не вышел на закупку, — прокомментировали в пресс-службе регионального депздрава. — Сейчас организовывается экстренная закупка. Возможно, на следующей неделе проблема будет решена.
Мы нашли этот аукцион на сайте Госзакупок. Конкурс был объявлен 23 апреля 2020 года. Стоимость закупки — 4 миллиона 420 тысяч рублей. Дата окончания подачи заявок — 7 мая. За это время никто из поставщиков не заявился. Сейчас закупка продлена.