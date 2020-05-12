В Ярославской области онкобольные уже месяц не могут получить льготный гормональный препарат. В поликлинике пациентам не дают рецепт на получение таблеток из-за того, что их элементарно нет в аптеках.

— У меня мама и так находится в группе риска, а ей приходится каждый раз ходить в больницу за рецептом, который не выписывают из-за того, что препарата нет в наличии, — рассказала 76.RU читательница. — В прошлом месяце она была без таблеток, в этом тоже. Врач сказал, что ничего нет.

За разъяснениями мы обратились в региональный департамент здравоохранения и фармации.