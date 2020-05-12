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Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заразился коронавирусом

Его супругу Татьяну Навку также госпитализировали с этим диагнозом

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Сейчас пресс-секретарь президента находится в больнице

Сейчас пресс-секретарь президента находится в больнице

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заразился коронавирусом и сейчас находится в больнице.

— Заболел, лечусь, — прокомментировал Песков «Интерфаксу».

Супруга Пескова Татьяна Навка также сообщила Daily Storm, что она заразилась и лежит в больнице.

— Мы под контролем врачей. Всё в порядке. Я практически за два дня прихожу в себя, у меня нормализовалось всё: и кровь, и температуры нет. Говорят, что женщины переносят это легче, наверное, это правда. Дмитрий Сергеевич тоже под контролем, с ним всё в порядке. Лечимся, — рассказала Навка. — Мы в больнице: чтобы не подвергать [риску заражения] всю остальную семью, мы решили лечь в больницу. Вся семья сидела в строгой изоляции. Мой муж работал. В связи с этим есть только один тезис, что, скорее всего, это от него, так как он первый заболел. Он принес с работы.

Корреспонденты Кремлевского пула отмечают, что последний раз Дмитрий Песков публично появлялся 30 апреля на совещании у Путина. Как раз в тот день, когда премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о своем положительном тесте на коронавирус. Песков сообщил ТАСС, что очно контактировал с Путиным больше месяца назад.

Мишустин продолжает лечение в больнице, врачи отмечают положительную динамику. Днем позже стало известно, что диагноз подтвердился у главы Министерства строительства и ЖКХ Владимира Якушева и его заместителя Дмитрия Волкова. Оба они также были госпитализированы. 6 мая коронавирусной инфекцией заразилась министр культуры Ольга Любимова.

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коронавируспандемияДмитрий ПесковКремльВладимир Путин
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