Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заразился коронавирусом

Корреспонденты Кремлевского пула отмечают, что последний раз Дмитрий Песков публично появлялся 30 апреля на совещании у Путина. Как раз в тот день, когда премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о своем положительном тесте на коронавирус. Песков сообщил ТАСС, что очно контактировал с Путиным больше месяца назад.

Мишустин продолжает лечение в больнице, врачи отмечают положительную динамику. Днем позже стало известно, что диагноз подтвердился у главы Министерства строительства и ЖКХ Владимира Якушева и его заместителя Дмитрия Волкова. Оба они также были госпитализированы. 6 мая коронавирусной инфекцией заразилась министр культуры Ольга Любимова.

