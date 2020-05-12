25-летняя Анна заразилась коронавирусом в Москве. В столицу она переехала три года назад — учиться и работать в сфере торговли. Анна поделилась с нашими коллегами из 74.RU своей историей заражения и лечения от COVID-19, чтобы люди задумались, стоит ли так вальяжно разгуливать без маски, собираться компаниями и звать друг друга в гости. Публикуем рассказ Анны от первого лица.

Ну что ж, раз уж почти всё позади, можно поделиться своей историей.



Когда всех посадили по домам на самоизоляцию, мы с мужем как сознательные граждане закупились продуктами и сели дома. Муж работает удалённо, я, к сожалению, нет, поэтому решила написать заявление на отпуск за свой счёт на две недели, посидеть дома, посмотреть, что к чему, вдруг всё бы рассосалось, но нет.

