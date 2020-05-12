Новые заболевшие и выход из изоляции: ситуация о жизни во время эпидемии коронавируса — онлайн

Власти Ухани распорядились проверить на коронавирус все население, а это около 11 миллионов человек. Все из-за шести человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает издание «Пэнпай».



10 мая впервые за очень долгое время в Ухани, ставшем очагом пандемии, был диагностирован случай коронавируса. А вчера тесты дали положительный результат еще у пяти человек.

