Новые заболевшие и выход из изоляции: ситуация о жизни во время эпидемии коронавируса — онлайн

Власти Ухани распорядились проверить на коронавирус все население, а это около 11 миллионов человек. Все из-за шести человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает издание «Пэнпай».
10 мая впервые за очень долгое время в Ухани, ставшем очагом пандемии, был диагностирован случай коронавируса. А вчера тесты дали положительный результат еще у пяти человек.
В апреле число ДТП сократилось из-за введенного режима самоизоляции, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ГИБДД. Лидером по динамике стала Чечня — аварийность в регионе снизилась на 88%, в апреле там произошла всего одна авария с пострадавшим. В Москве — на 66%, в Пермском крае — на 65,2%, в Магаданской области — на 60%.
Сначала были печенеги и половцы, а теперь Владимир Путин, описывая ситуацию с коронавирусом, обратился к мифам Древней Греции. Публикуем подборку мемов с последнего выступления российского президента.
Выход из изоляции
Президент России Владимир Путин сообщил, что с сегодняшнего дня страна начинает поэтапно выходить из режима изоляции и что пора выходить на работу тем, кто сидел дома. Также Владимир Путин отметил, что выбор дальнейшей стратегии действий он оставил за регионами. После этого губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов сообщил, что будет происходить в регионе.
Собрали для вас самые важные новости, произошедшие за последние сутки в кратком обзоре.
- всё больше случаев заболевания коронавирусом в Ярославской области — зарегистрировано 78 новых инфицированных;
- при этом власти заявили о поэтапном выходе из режима изоляции;
- публикуем для вас карту распространения коронавирусной инфекции по районам региона;
- новые пособия педагогам и медикам — Владимир Путин подробно рассказал, кто получит дополнительные выплаты;
- ярославские семьи с детьми также получат дотации от правительства России;
- ритуальщики рассказали, как в Ярославле проходят похороны в период пандемии коронавируса.