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Тема дня Как Ярославская область будет выходить из изоляции

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Новые заболевшие и выход из изоляции: ситуация о жизни во время эпидемии коронавируса — онлайн

Вся информация о распространении COVID-19 в Ярославской области и изменениям режима

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Каждый день в Ярославской области количество заболевших коронавирусом становится больше

Каждый день в Ярославской области количество заболевших коронавирусом становится больше

Друзья, сегодня — первый день поэтапного выхода России из режима самоизоляции. В каждом регионе есть свои особенности, поэтому в сегодняшней хронике дня мы собираем информацию о том, что происходит конкретно в Ярославской области и в стране в целом.

Анна Ёлкина
Ярославские бизнесмены так и не поняли, можно ли начинать работать или нет

Ярославские бизнесмены так и не поняли, можно ли начинать работать или нет

Вера Кузнецова

Власти Ухани распорядились проверить на коронавирус все население, а это около 11 миллионов человек. Все из-за шести человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает издание «Пэнпай».

10 мая впервые за очень долгое время в Ухани, ставшем очагом пандемии, был диагностирован случай коронавируса. А вчера тесты дали положительный результат еще у пяти человек.

Мария Захарова

В апреле число ДТП сократилось из-за введенного режима самоизоляции, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ГИБДД. Лидером по динамике стала Чечня — аварийность в регионе снизилась на 88%, в апреле там произошла всего одна авария с пострадавшим. В Москве — на 66%, в Пермском крае — на 65,2%, в Магаданской области — на 60%.

Михаил Контуев

Сначала были печенеги и половцы, а теперь Владимир Путин, описывая ситуацию с коронавирусом, обратился к мифам Древней Греции. Публикуем подборку мемов с последнего выступления российского президента.

Михаил Контуев

Выход из изоляции

Президент России Владимир Путин сообщил, что с сегодняшнего дня страна начинает поэтапно выходить из режима изоляции и что пора выходить на работу тем, кто сидел дома. Также Владимир Путин отметил, что выбор дальнейшей стратегии действий он оставил за регионами. После этого губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов сообщил, что будет происходить в регионе.

Михаил Контуев
Михаил Контуев

Собрали для вас самые важные новости, произошедшие за последние сутки в кратком обзоре.

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