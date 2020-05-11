В Ярославской области на каждые 100 тысяч человек приходится 94 инфицированных COVID-19. Такие расчёты дают аналитики информационного центра по ситуации с коронавирусом в регионе. За одну только неделю этот показатель в регионе увеличился на треть. В начале мая он был на отметке в 62 человека.



Другими словами, ситуация по приросту относительно стабильная, но всё же ежедневное возрастание заболевших заметно невооружённым взглядом.

— В Ярославской области в ближайший месяц можно ожидать только увеличение инфицированных COVID-19, — полагают эксперты. — Исходя из того, что карантин в регионе введён не был, масочный режим начнёт действовать только с 16 мая, а предприятиям и бизнесу постепенно разрешают возвращаться к работе, можно сделать и неутешительные выводы.

