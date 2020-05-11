В Ярославской области на каждые 100 тысяч человек приходится 94 инфицированных COVID-19. Такие расчёты дают аналитики информационного центра по ситуации с коронавирусом в регионе. За одну только неделю этот показатель в регионе увеличился на треть. В начале мая он был на отметке в 62 человека.
Другими словами, ситуация по приросту относительно стабильная, но всё же ежедневное возрастание заболевших заметно невооружённым взглядом.
— В Ярославской области в ближайший месяц можно ожидать только увеличение инфицированных COVID-19, — полагают эксперты. — Исходя из того, что карантин в регионе введён не был, масочный режим начнёт действовать только с 16 мая, а предприятиям и бизнесу постепенно разрешают возвращаться к работе, можно сделать и неутешительные выводы.
В сравнении с областями Центрального федерального округа у Ярославской области такой показатель считается средним. К примеру, у Калужской области на 100 тысяч жителей, заболевших коронавирусом, насчитывается 180 человек — это самая высокая отметка по ЦФО (не считая Москву и Московскую область). Меньше всего такой показатель у Воронежской области — 39 заболевших.
По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на 11 мая, в Ярославской области с начала эпидемии официально коронавирус подтвердили у 1192 человек. При этом 198 человек выздоровели и 983 пациентов находятся на лечении (в больницах — 192 человека). На обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) находятся 166 человек, на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 1580 человек. Умерли — 11 человек. Ранее появилась карта распространения инфекции.