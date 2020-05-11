11 мая понедельник
СЕЙЧАС +10°С
usd 73.87
eur 80.00
Тема дня +63 случая коронавируса в Ярославской области

Все новости

Все новости
Ярославская область продолжает бороться с COVID-19

Ярославская область продолжает бороться с COVID-19

Доброе утро! Собрали для вас подборку главных новостей Ярославской области за минувшие сутки. Все самое актуальное - коротко:

  • Лидером по количеству новых заболевших стал Ярославль. Распределение случаев по области смотрите на нашей карте.
  • А вот врачи однозначно за то, чтобы ярославцы соблюдали меры безопасности. С такой просьбой они обратились к жителям: «Люди вокруг жалуются и плачут, что нет денег, что жить тяжело. А когда заходишь в реанимацию, видишь, что люди там уже не плачут из-за денег. Они все в медикаментозной коме. Это страшно».

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавирус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!