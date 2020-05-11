Доброе утро! Собрали для вас подборку главных новостей Ярославской области за минувшие сутки. Все самое актуальное - коротко:
- В Ярославской области за сутки зафиксировано 63 новых положительных теста на коронавирус. Это рекорд последних дней. На утро 11 мая общее количество заразившихся составляет 1114 человек. Более 20 человек были госпитализированы. Печально, что тяжелых пациентов среди тех, кто находится в больницах, стало больше.
- Лидером по количеству новых заболевших стал Ярославль. Распределение случаев по области смотрите на нашей карте.
- Ярославцы спорят, нужен ли масочный режим. Одни жалуются, что масок нет и стоят они дорого. Другие считают, что без них нам не справиться. Мы собрали аргументы и тех, кто за, и тех, кто против.
- А вот врачи однозначно за то, чтобы ярославцы соблюдали меры безопасности. С такой просьбой они обратились к жителям: «Люди вокруг жалуются и плачут, что нет денег, что жить тяжело. А когда заходишь в реанимацию, видишь, что люди там уже не плачут из-за денег. Они все в медикаментозной коме. Это страшно».
- В Ярославской области продолжается обсуждение смерти четырех гематологических пациентов. Главный гематолог региона подробно рассказал об этой ситуации.
- Не коронавирусная тема, но тоже очень актуальная - Ярославскую область топит вышедшая из берегов Волга. Мы узнали, что обо всем этом думают власти и специалисты. А также собрали впечатляющие фото и видео наводнения.
- И последнее сообщение на заметку автомобилистам - с 12 мая частично перекроют проезд по Октябрьскому мосту. Там затеяли ремонт. А вот Добрынинский путепровод откроют, общественный транспорт вернется на свои маршруты.