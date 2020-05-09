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Мужчина вел себя неадекватно и наносил себе увечья ножом

Мужчина вел себя неадекватно и наносил себе увечья ножом

Ночью в Ярославле росгвардейцам пришлось спасать врачей скорой помощи от буйного пациента с ножом. Медики приехали на вызов в один из домов по улице Шавырина в Брагино. В квартире их ждал вооруженный мужчина с изрезанными руками. Врачи боялись приблизиться к пациенту, так как он вел себя неадекватно.

— Приехавшие сотрудники Росгвардии решили обезвредить мужчину, поскольку он мог причинить больший вред себе и окружающим либо потерять много крови, — прокомментировали в ведомстве.

После того, как буйного пациента скрутили, врачи смогли оказать ему первую помощь. После этого его увезли в больницу.

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скорая помощьножРосгвардия
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