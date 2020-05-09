За все время проведено 5,2 миллиона тестов на коронавирус, под наблюдением медиков из-за подозрения на COVID-19 находятся 242 000 человек.



В мировом рейтинге Россия по-прежнему на пятом месте. По данным университета Хопкинса, который собирает официальные данные о коронавирусе от ученых и представителей государств, всего в мире зафиксировано 3 939 119 случаев. На первом месте Штаты (1,2 миллиона зараженных), на втором — Испания (222 000 случаев), на третьем — Италия (217 000 случаев).

