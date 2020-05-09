9 мая суббота
СЕЙЧАС +15°С
usd 73.87
eur 80.00
Тема дня 117 случаев коронавируса в Ярославской области

Все новости

Все новости
В мире почти 4 миллиона человек заразились коронавирусом

В мире почти 4 миллиона человек заразились коронавирусом

В России за сутки выявили 10 817 новых случаев коронавируса, с начала пандемии такой диагноз поставили уже 198 676 людям. За сутки выздоровели 5 308 человек, скончались 104. Всего выздоровевших на текущий момент 31 916, умерших — 1 827, передает федеральный оперативный штаб.

За все время проведено 5,2 миллиона тестов на коронавирус, под наблюдением медиков из-за подозрения на COVID-19 находятся 242 000 человек.

В мировом рейтинге Россия по-прежнему на пятом месте. По данным университета Хопкинса, который собирает официальные данные о коронавирусе от ученых и представителей государств, всего в мире зафиксировано 3 939 119 случаев. На первом месте Штаты (1,2 миллиона зараженных), на втором — Испания (222 000 случаев), на третьем — Италия (217 000 случаев).

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавируспандемия
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (4)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!