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С 16 мая в Ярославской области введут обязательный масочный режим

С 16 мая в Ярославской области введут обязательный масочный режим

Доброе утро! Чтобы быть в курсе главных новостей о коронавирусе в Ярославской области к этому часу, посмотрите нашу подборку. Мы собрали для вас всё самое важное за последние сутки.

  • за сутки коронавирус выявили у 58 жителей региона. Общее количество заболевших с начала пандемии в Ярославской области — 993 человека. В регионе остался только один район, где еще не зафиксировано ни одного случая заразы. Всё идет к тому, что сегодня мы перешагнём отметку в 1000 заболевших;
  • в Ярославле закрыли дежурную группу в детском саду №69. У родителей одного из малышей выявили коронавирус. Этот сад стал пятым в регионе, полностью закрытым по этой причине;

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