Доброе утро! Чтобы быть в курсе главных новостей о коронавирусе в Ярославской области к этому часу, посмотрите нашу подборку. Мы собрали для вас всё самое важное за последние сутки.
- в Ярославской области продлили антикоронавирусные ограничения и сообщили о введении масочного режима. Он начнет действовать с 16 мая. Но и до этого времени власти рекомендуют носить маски в общественных местах;
- за сутки коронавирус выявили у 58 жителей региона. Общее количество заболевших с начала пандемии в Ярославской области — 993 человека. В регионе остался только один район, где еще не зафиксировано ни одного случая заразы. Всё идет к тому, что сегодня мы перешагнём отметку в 1000 заболевших;
- в Ярославле закрыли дежурную группу в детском саду №69. У родителей одного из малышей выявили коронавирус. Этот сад стал пятым в регионе, полностью закрытым по этой причине;
- ярославна Татьяна Казанкова рассказала душераздирающую историю о смерти её мамы, больной коронавирусом. А житель Переславля-Залесского потерял отца, которого, как он считает, плохо лечили в Ярославской ЦРБ;
- тем временем в Ярославле решили дать разрешение на работу ярмарок.