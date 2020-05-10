«Медики, не молчите!»: реакция россиян на зарплатные листки врачей скорой

Жители со всей страны отреагировали на эту ситуацию. Медики из Москвы и Петербурга бросились рассказывать о ситуациях в своих больницах, остальные — поддержали сотрудников ярославской скорой. Публикуем мнения людей.

Алексей Иконников:

— По всей стране, по ходу, врачей кинули! Ну вы, уважаемые доктора, так же чиновников лечите, если они к вам попадут! Подорожником и листом мать-и-мачехи!



Юлия Виноградова:

— Медики, не молчите! А требуйте то, что обещали.

Елена Смыгалова:

— Хотелось бы услышать ответ департамента. Пусть официально опубликуют распределение денег по всем медучереждениям, что работали и будут работать с COVID-19. Кому сколько. И все ли средства реализованы. Официальный ответ очень важен. Губернатор молчит, департамент тоже. Медики хотят знать, как исполняются указы президента!

Яна Барцева:

— За такую работу зарплаты вообще копеечные. Люди здоровьем своим рискуют и работают на износ за себя и за других.



Илья Паутов:

— Просто надо начать работать в соответствии со всеми должностными инструкциями и т. д. Нет СИЗ (средств индивидуальной защиты) — не работаем. Нет людей — не перерабатываем. Всё законно.

