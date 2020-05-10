«Медики, не молчите!»: реакция россиян на зарплатные листки врачей скорой

Ярославские медики скорой помощи, получив зарплату за апрель, остались в шоке. Доктора, фельдшера и водители, усиленно трудившиеся целый месяц во время пандемии коронавируса, ожидали получить за это положенную надбавку. Тем более доплаты обещал президент, подписаны указы Правительства России о солидных надбавках тем, кто работает с больными коронавирусом.
Доктора показали свои зарплатные листочки, и разрешили их опубликовать. Действительно, цифры в них — не позавидуешь. Например, один фельдшер получил надбавку за COVID-19 в 860 рублей.
Жители со всей страны отреагировали на эту ситуацию. Медики из Москвы и Петербурга бросились рассказывать о ситуациях в своих больницах, остальные — поддержали сотрудников ярославской скорой. Публикуем мнения людей.
Алексей Иконников:
— По всей стране, по ходу, врачей кинули! Ну вы, уважаемые доктора, так же чиновников лечите, если они к вам попадут! Подорожником и листом мать-и-мачехи!
Юлия Виноградова:
— Медики, не молчите! А требуйте то, что обещали.
Елена Смыгалова:
— Хотелось бы услышать ответ департамента. Пусть официально опубликуют распределение денег по всем медучереждениям, что работали и будут работать с COVID-19. Кому сколько. И все ли средства реализованы. Официальный ответ очень важен. Губернатор молчит, департамент тоже. Медики хотят знать, как исполняются указы президента!
Яна Барцева:
— За такую работу зарплаты вообще копеечные. Люди здоровьем своим рискуют и работают на износ за себя и за других.
Илья Паутов:
— Просто надо начать работать в соответствии со всеми должностными инструкциями и т. д. Нет СИЗ (средств индивидуальной защиты) — не работаем. Нет людей — не перерабатываем. Всё законно.
Александр Галанов:
— Их обманули в бухгалтерии или президент?
Ольга Попова:
— С такими фактами к Малахову! А как иначе?
Елена Перченко:
— Оклад нужно сделать достойным! И тогда все надбавки станут, как оклад. В медицину и так никто не идёт работать, особенно в малых городах при окладе то в 10–12 тысяч рублей.
Матвей Семёнов:
— Моя мама работает врачом-педиатром на скорой помощи в Брянске. Всем врачам дополнительно выплатили по 50 тысяч за апрель за норму рабочего времени. В Ярославле как-то по другому трактуют нормативные документы по заработной плате.