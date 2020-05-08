Все противоэпидемические меры, связанные с коронавирусом, отменят только после того, как появится вакцина. Об этом заявила сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова. Как сообщает ТАСС, она допустила, что вирус может также уйти самостоятельно.



— Мы должны изменить свои правила, вместе с бизнесом, правила дальнейшей жизни на какой-то период, может быть, до конца года, если появится вакцина, может, раньше, если вирус решит, что он «устал» и уходит. На сегодняшний день это неизбежно, с этим сталкиваются практически все страны, что мы должны менять правила своей жизни, — сказала Попова.