10 мая воскресенье
СЕЙЧАС +14°С
usd 73.87
eur 80.00
Тема дня Как будем работать с 12 мая

Все новости

Все новости
По официальным данным, в Ярославской области на лечении от коронавируса находятся&nbsp;<nobr class="_">788 пациентов</nobr>, из них&nbsp;<nobr class="_">190 человек</nobr>&nbsp;— в больницах

По официальным данным, в Ярославской области на лечении от коронавируса находятся 788 пациентов, из них 190 человек — в больницах

Доброе утро, друзья! Если вы пропустили новости за минувшие сутки, мы подготовили для вас короткий обзор в компактном виде:

  • вчера в Ярославской области диагноз подтвердился ещё у 55 человек. Общее количество заражённых COVID-19 приближается к 1000;
  • появилась информация о состоянии здоровья заболевших и стали известны обновлённые данные по очагам заражения COVID-19 в регионе. Подробнее;
  • после восьми дней мучений в Ярославле умерла женщина с подтверждённым коронавирусом;

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавирусэпидемияздоровье
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!