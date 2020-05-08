Доброе утро, друзья! Если вы пропустили новости за минувшие сутки, мы подготовили для вас короткий обзор в компактном виде:
- вчера в Ярославской области диагноз подтвердился ещё у 55 человек. Общее количество заражённых COVID-19 приближается к 1000;
- появилась информация о состоянии здоровья заболевших и стали известны обновлённые данные по очагам заражения COVID-19 в регионе. Подробнее;
- после восьми дней мучений в Ярославле умерла женщина с подтверждённым коронавирусом;
- коронавирус выявили у младенца из Ярославской области, который только родился в 2020 году;
- в Ярославле коронавирусом заболела медсестра стоматологической поликлиники;
- в Рыбинске онкологическое отделение больницы № 1 приостановило приём пациентов из-за положительного теста на коронавирус у одного из больных;
- в Ярославской области семью затравили из-за положительного теста на COVID-19.