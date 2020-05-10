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Самая трудная работа сейчас - у врачей

Самая трудная работа сейчас - у врачей

С момента, когда эпидемия коронавируса добралась до Ярославской области, в регионе несколько больниц были перепрофилированы под лечение больных COVID-19. В таких учреждениях работают хирурги, ортопеды, кардиологи, врачи абсолютно разных профилей, взявшие на себя обязанности инфекционистов. Всем им пришлось в короткие сроки перестроится и включится в борьбу за жизни людей.

Мы пообщались с врачами, которые ежедневно работают с коронавирусными больными. Они пожелали сохранить свои имена в тайне, потому что каждый из них сейчас чувствует давление и колоссальную ответственность.

Кому тяжелее всего

- В самой тяжелой ситуации находятся гематологические пациенты. У них нет иммунитета, и коронавирусная пневмония становится абсолютно губительной. Понятно, что человек с хроническими заболеваниями наиболее уязвим. Но при этом, без коронавирусной пневмонии он бы еще жил и жил. Оглянитесь, сколько таких людей вокруг, сколько у каждого человека таких родственников?

В критическом состоянии в больницах лежат люди разных возрастов, среди них есть 40-летние. Страшнее всего смотреть на пациентов от 50 до 70 лет. У многих из них нет явных признаков, из-за которых течение болезни могло обрести тяжелую форму.

Ощущение, что напуганы только мы

- Многие из пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, сидели дома и соблюдали режим изоляции. Заражались они через своих детей и родственников. Мы видим, что многие не воспринимают всерьез происходящее. В какой-то степени таких людей можно понять, их сознание просто не может воссоздать страшную картину, которую мы видим каждый день. Иногда создается впечатление, что напуганы только мы.

Стандартный рабочий день врача в условиях коронавируса длится около 12 часов. Первые смены в условиях COVID-19 были самыми тяжелыми. Спустя месяц работы приспособились. Например, придумали как надеть защитные очки так, чтобы они не запотевали и не натирали лицо до пролежней - смазываем их пеной для бритья.

Мы, конечно, волнуемся за близких. Переживаем, что можем случайно принести заразу домой, к собственным детям. А малыши уверенны, что мы каждый день уходим из дома сражаться с монстрами-вирусами.

Люди в коме не жалуются, что у них нет денег

- От карантина многие устали. Люди вокруг жалуются и плачут, что нет денег, что жить тяжело. А когда заходишь в реанимацию, видишь, что люди там уже не плачут из-за денег. Они все в медикаментозной коме. Это страшно.

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коронавирусCOVID-19медикаментозная кома
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