Кому тяжелее всего

- В самой тяжелой ситуации находятся гематологические пациенты. У них нет иммунитета, и коронавирусная пневмония становится абсолютно губительной. Понятно, что человек с хроническими заболеваниями наиболее уязвим. Но при этом, без коронавирусной пневмонии он бы еще жил и жил. Оглянитесь, сколько таких людей вокруг, сколько у каждого человека таких родственников?



В критическом состоянии в больницах лежат люди разных возрастов, среди них есть 40-летние. Страшнее всего смотреть на пациентов от 50 до 70 лет. У многих из них нет явных признаков, из-за которых течение болезни могло обрести тяжелую форму.



Ощущение, что напуганы только мы

- Многие из пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, сидели дома и соблюдали режим изоляции. Заражались они через своих детей и родственников. Мы видим, что многие не воспринимают всерьез происходящее. В какой-то степени таких людей можно понять, их сознание просто не может воссоздать страшную картину, которую мы видим каждый день. Иногда создается впечатление, что напуганы только мы.

