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Женщину с маленьким сыном увезли в больницу из-за резко поднявшейся у ребёнка температуры

Женщину с маленьким сыном увезли в больницу из-за резко поднявшейся у ребёнка температуры

Жительница Тутаева написала пост благодарности бригаде скорой помощи. У её малыша в конце апреля резко поднялась температура.

— Хочу рассказать свою историю и выразить огромную благодарность за понимание, терпение, вежливость бригаде скорой помощи, дежурившей вечером 29 апреля, — написала Ирина Арутчева в группе «Тутаев подслушано» в соцсети «ВКонтакте». — У моего маленького сына, которому год и девять месяцев, температура с 38,3 до 40,1 поднялась всего за 40 минут. Вызвала скорую, так как жаропонижающие дала 2 часа назад и они не подействовали. Скорая приехала минут через 20–25. Оказалось, что машина этим вечером была всего одна на город — понятно, почему время ожидания некоторых вызовов достигает 1–2 часа. Провели осмотр, сделали укол и предложили путешествие в инфекционку.

Женщина написала, что в больнице сделан ремонт

Женщина написала, что в больнице сделан ремонт

Мама согласилась, и её с ребенком увезли в местную клинику. Обстановка, вежливость врачей и еда произвели на женщину приятное впечатление.

— Я была удивлена, как преобразилась больница: ремонт, питание, — рассказала Ирина. — Персонал вежливый, хотя им сейчас ох как нелегко — приходится работать в своих жёлтых «саркофагах», маски запотевают так, что глаз не видно. Кстати, сравнивая инфекционку в Ярославле и нашу, у нас курорт, кормят в разы лучше. Так вот, я к чему это всё — люди, многое зависит ведь и от вас, если вы по-хамски обращаетесь, так и не ждите, что вам дорожку лепестками роз выложат. И, как правило, нужный результат достигается далеко не криками и оскорблениями. Ещё раз спасибо бригаде скорой помощи и всему персоналу инфекционной больницы, надеюсь, вы получите обещанную президентом доплату.

По словам Ирины, еда в больнице оказалась вкусной

По словам Ирины, еда в больнице оказалась вкусной

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