Мама согласилась, и её с ребенком увезли в местную клинику. Обстановка, вежливость врачей и еда произвели на женщину приятное впечатление.



— Я была удивлена, как преобразилась больница: ремонт, питание, — рассказала Ирина. — Персонал вежливый, хотя им сейчас ох как нелегко — приходится работать в своих жёлтых «саркофагах», маски запотевают так, что глаз не видно. Кстати, сравнивая инфекционку в Ярославле и нашу, у нас курорт, кормят в разы лучше. Так вот, я к чему это всё — люди, многое зависит ведь и от вас, если вы по-хамски обращаетесь, так и не ждите, что вам дорожку лепестками роз выложат. И, как правило, нужный результат достигается далеко не криками и оскорблениями. Ещё раз спасибо бригаде скорой помощи и всему персоналу инфекционной больницы, надеюсь, вы получите обещанную президентом доплату.