В Ярославле обследовали более тысячи клещей: треть из них оказались заражёнными

В ярославских травмпунктах не спадает поток пациентов, укушенных клещами. Медики связывают это с тем, что в этом году погода была особенной.
— Пик активности клещей приходится сейчас на май–июнь. Просто сезон начался раньше. В прошлые годы сезон начинался с середины апреля, а в этом году из-за тёплой зимы с начала марта, — считает заведующая Централизованной клинико-диагностической лабораторией больницы им. Соловьёва Татьяна Петрова. — Ну и длинные праздничные выходные дают о себе знать — не все ушли на самоизоляцию, многие пошли на природу.
Точную цифру укушенных клещами назвать невозможно — многие их не боятся, поэтому просто сами их вытаскивают и выбрасывают. Но на анализы в этом сезоне только в Ярославле (не считая городов и районов области) сдали клещей более тысячи человек. Основной поток сейчас приходится на больницу имени Соловьёва, так как лаборатория Роспотребнадзора на улице Войнова из-за большого количества тестов на коронавирус перестала брать на обследование клещей.
— Мы исследовали 960 клещей, — рассказала Татьяна Петрова. — Из них треть оказалась инфицированными: в 1 клеще обнаружили энцефалит, в 289 — боррелии, в 42 — эрлихиоз, в 2 — анаплазмоз.
Для любителей отдыха на природе клещи могут быть опасными не только для здоровья, но и для содержимого кошелька. Обследование стоит 850 рублей. Но платить каждый день не придётся, если обратиться к страховщикам.
— Пакет услуг в разных страховых агентствах немного отличается, поэтому следует заранее уточнить у специалистов фирмы все нюансы, — сообщили специалисты страховой сферы. — В среднем стоимость страховки на год в Ярославле стоит
С 1 по 15 мая в Управлении Роспотребнадзора по Ярославской области открыта горячая линия по всем вопросам, связанным с клещами:
Повышенную активность клещей и рост заболевания клещевым энцефалитом в этом году зафиксировали в нескольких регионах России. Среди них — Ярославская область. Первый случай нападения кровопийц в этом году зафиксирован аж в январе. Кровососа успела поймать даже корреспондент 76.RU. Она поделилась опытом, куда бежать и что делать в такой ситуации.
Памятка пациенту с укусом клеща
1. Удалять клеща только в лечебном учреждении.
Жителям Дзержинского, Ленинского и Заволжского районов нужно обращаться в травмпункт больницы им. Соловьёва (ул. Загородный сад, 11).
Жителям Кировского, Фрунзенского и Красноперекопского районов — в травмпункт больницы имени Семашко (ул. Носкова, 8).
2. Сдать клеща на исследование в лабораторию.
Лаборатория Роспотребнадзора из-за коронавируса не принимает клещей, поэтому остаётся только обращаться к специалистам больницы им. Соловьёва (ул. Загородный сад, 11, здание травмпункта). Тел.:
Если результат положительный:
- на клещевой энцефалит — обратиться в травмпункт:
- жителям Дзержинского, Ленинского и Заволжского районов нужно обращаться в травмпункт больницы им. Соловьёва (ул. Загородный сад, 11);
- жителям Кировского, Фрунзенского и Красноперекопского районов — в травмпункт больницы имени Семашко (ул. Носкова, 8).
- на боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз — наблюдать место укуса в течение двух недель с ежедневным измерением температуры. В случае повышения температуры и нарастанием покраснения вокруг места укуса обратиться к инфекционисту поликлиники по месту жительства.
Для профилактики клещевого боррелиоза — в первые 72 часа с момента укуса клеща принять доксициклин (100 мг 2 раза в сутки, 3–5 дней).
Для профилактики клещевого энцефалита можно принимать йодантипирин по схеме, указанной в аннотации к препарату.
При невозможности исследования клеща можно самостоятельно приобрести иммуноглобулин противоклещевой человеческий (из расчёта 1 ампула на 10 кг массы тела, но не более 8 ампул).
Инъекцию иммуноглобулина необходимо сделать не позднее двух часов после его приобретения. Для подтверждения этого обязательно иметь чек из аптеки с датой и временем продажи препарата.
Ампулы должны транспортироваться в термоконтейнере со льдом.
Первые симптомы, если укусил заразный клещ
Лихорадка, температура тела повышается до 38–39 °С. Сильная головная боль, иногда тошнота, рвота, боль в суставах, слабость, разбитость, нарушение сна, кашель и насморк. В некоторых случаях заболевание может закончиться на этой стадии, и человек выздоравливает. Но в более тяжелых случаях на 3–5 сутки развивается поражение центральной нервной системы — менингит, энцефалит, менингоэнцефалит. Лечение клещевого энцефалита осуществляется только в условиях стационара.