В Ярославле обследовали более тысячи клещей: треть из них оказались заражёнными

В ярославских травмпунктах не спадает поток пациентов, укушенных клещами. Медики связывают это с тем, что в этом году погода была особенной.



— Пик активности клещей приходится сейчас на май–июнь. Просто сезон начался раньше. В прошлые годы сезон начинался с середины апреля, а в этом году из-за тёплой зимы с начала марта, — считает заведующая Централизованной клинико-диагностической лабораторией больницы им. Соловьёва Татьяна Петрова. — Ну и длинные праздничные выходные дают о себе знать — не все ушли на самоизоляцию, многие пошли на природу.