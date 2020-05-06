6 мая среда
СЕЙЧАС +15°С
usd 73.97
eur 80.06
Тема дня Откровения врача: что происходит в COVID-больнице
СЕЙЧАС +15°С
usd 73.97
eur 80.06
СЕЙЧАС +15°С
usd 73.97
eur 80.06

Все новости

Все новости
Здоровье

В Ярославле обследовали более тысячи клещей: треть из них оказались заражёнными

Что делать, если укусил клещи и как до результатов анализов понять, что он был заражён

767
2 Обсудить

Поделиться

У клещей сейчас пик «кусачего» сезона

У клещей сейчас пик «кусачего» сезона

В ярославских травмпунктах не спадает поток пациентов, укушенных клещами. Медики связывают это с тем, что в этом году погода была особенной.

— Пик активности клещей приходится сейчас на май–июнь. Просто сезон начался раньше. В прошлые годы сезон начинался с середины апреля, а в этом году из-за тёплой зимы с начала марта, — считает заведующая Централизованной клинико-диагностической лабораторией больницы им. Соловьёва Татьяна Петрова. — Ну и длинные праздничные выходные дают о себе знать — не все ушли на самоизоляцию, многие пошли на природу.

Точную цифру укушенных клещами назвать невозможно — многие их не боятся, поэтому просто сами их вытаскивают и выбрасывают. Но на анализы в этом сезоне только в Ярославле (не считая городов и районов области) сдали клещей более тысячи человек. Основной поток сейчас приходится на больницу имени Соловьёва, так как лаборатория Роспотребнадзора на улице Войнова из-за большого количества тестов на коронавирус перестала брать на обследование клещей.

— Мы исследовали 960 клещей, — рассказала Татьяна Петрова. — Из них треть оказалась инфицированными: в 1 клеще обнаружили энцефалит, в 289 — боррелии, в 42 — эрлихиоз, в 2 — анаплазмоз.

Чтобы сдать клеща на экспертизу, люди стоят в очереди

Чтобы сдать клеща на экспертизу, люди стоят в очереди

Для любителей отдыха на природе клещи могут быть опасными не только для здоровья, но и для содержимого кошелька. Обследование стоит 850 рублей. Но платить каждый день не придётся, если обратиться к страховщикам.

— Пакет услуг в разных страховых агентствах немного отличается, поэтому следует заранее уточнить у специалистов фирмы все нюансы, — сообщили специалисты страховой сферы. — В среднем стоимость страховки на год в Ярославле стоит 150–200. Как правило, туда входят оплата исследования клеща, введение и покупка иммуноглобулина, если потребуются, диагностика и лечение в стационаре.

С 1 по 15 мая в Управлении Роспотребнадзора по Ярославской области открыта горячая линия по всем вопросам, связанным с клещами: (4852) 73–26–95 в рабочие дни с 10 до 17 часов (перерыв с 12:00 до 12:45).

Повышенную активность клещей и рост заболевания клещевым энцефалитом в этом году зафиксировали в нескольких регионах России. Среди них — Ярославская область. Первый случай нападения кровопийц в этом году зафиксирован аж в январе. Кровососа успела поймать даже корреспондент 76.RU. Она поделилась опытом, куда бежать и что делать в такой ситуации.

Памятка пациенту с укусом клеща


1. Удалять клеща только в лечебном учреждении.

Жителям Дзержинского, Ленинского и Заволжского районов нужно обращаться в травмпункт больницы им. Соловьёва (ул. Загородный сад, 11).
Жителям Кировского, Фрунзенского и Красноперекопского районов — в травмпункт больницы имени Семашко (ул. Носкова, 8).

2. Сдать клеща на исследование в лабораторию.

Лаборатория Роспотребнадзора из-за коронавируса не принимает клещей, поэтому остаётся только обращаться к специалистам больницы им. Соловьёва (ул. Загородный сад, 11, здание травмпункта). Тел.: (4852) 73–67–66, 25–13–94.

Если результат положительный:

  • на клещевой энцефалит — обратиться в травмпункт:
  • жителям Дзержинского, Ленинского и Заволжского районов нужно обращаться в травмпункт больницы им. Соловьёва (ул. Загородный сад, 11);
  • жителям Кировского, Фрунзенского и Красноперекопского районов — в травмпункт больницы имени Семашко (ул. Носкова, 8).
  • на боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз — наблюдать место укуса в течение двух недель с ежедневным измерением температуры. В случае повышения температуры и нарастанием покраснения вокруг места укуса обратиться к инфекционисту поликлиники по месту жительства.

Для профилактики клещевого боррелиоза — в первые 72 часа с момента укуса клеща принять доксициклин (100 мг 2 раза в сутки, 3–5 дней).

Для профилактики клещевого энцефалита можно принимать йодантипирин по схеме, указанной в аннотации к препарату.

При невозможности исследования клеща можно самостоятельно приобрести иммуноглобулин противоклещевой человеческий (из расчёта 1 ампула на 10 кг массы тела, но не более 8 ампул).

Инъекцию иммуноглобулина необходимо сделать не позднее двух часов после его приобретения. Для подтверждения этого обязательно иметь чек из аптеки с датой и временем продажи препарата.

Ампулы должны транспортироваться в термоконтейнере со льдом.

Первые симптомы, если укусил заразный клещ

Лихорадка, температура тела повышается до 38–39 °С. Сильная головная боль, иногда тошнота, рвота, боль в суставах, слабость, разбитость, нарушение сна, кашель и насморк. В некоторых случаях заболевание может закончиться на этой стадии, и человек выздоравливает. Но в более тяжелых случаях на 3–5 сутки развивается поражение центральной нервной системы — менингит, энцефалит, менингоэнцефалит. Лечение клещевого энцефалита осуществляется только в условиях стационара.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

здоровьеклещи
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (2)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!