Министр культуры РФ заразилась коронавирусом

Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусной инфекцией. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Любимовой Анна Усачёва.



— Результаты теста на COVID-19 положительные, министр уже продолжительное время находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн-форматах. Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет, — заявила Усачева.

Любимова стала третьим министром, чьи результаты теста на COVID-19 оказались положительными. Первым инфицированным стал премьер-министр Михаил Мишустин. О его диагнозе стало известно 30 апреля, сейчас он находится в больнице. На следующий день стало известно, что тот же диагноз подтвердился у главы Министерства строительства и ЖКХ Владимира Якушева и его заместителя Дмитрия Волкова. Оба они также были госпитализированы.