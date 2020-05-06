Доброе утро, друзья! Собрали для вас все самое важное, что произошло за последние сутки по ситуации с коронавирусом в Ярославской области.
- новые данные по зараженным коронавирусом — в Ярославской области выявлено ещё 40 инфицированных;
- после начала эпидемии в регионе заболели уже более 800 человек – публикуем карту распространения COVID-19;
- всего два района области остались не тронуты COVID-19 — где в Ярославской области еще нет коронавируса;
- в оперштабе рассказали хватит ли больничных коек на инфицированных COVID-19;
- стало известно о состоянии здоровья заразившихся коронавирусом. Среди тяжелобольных — 40-летний пациент, подключённый к аппарату ИВЛ.