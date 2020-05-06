6 мая среда
СЕЙЧАС +19°С
usd 72.73
eur 79.12
Срочно Путин - о снятии ограничений по коронавирусу
СЕЙЧАС +19°С
usd 72.73
eur 79.12
СЕЙЧАС +19°С
usd 72.73
eur 79.12

Все новости

Все новости
В Ярославской области каждый день делают сотни тестов на COVID-19

В Ярославской области каждый день делают сотни тестов на COVID-19

Доброе утро, друзья! Собрали для вас все самое важное, что произошло за последние сутки по ситуации с коронавирусом в Ярославской области.

  • стало известно о состоянии здоровья заразившихся коронавирусом. Среди тяжелобольных — 40-летний пациент, подключённый к аппарату ИВЛ.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

КоронавирусCOVID-19
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!