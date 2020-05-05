В Ярославской области 40-летнего мужчину с коронавирусом подключили к аппарату ИВЛ

— В основном это люди старше 65-летнего возраста, — добавил Руслан Саитгареев. — Мы и говорили, почему нам важно, чтобы именно люди в возрасте соблюдали режим самоизоляции, чтобы не заразиться COVID-19. То же самое необходимо делать и людям с хроническими заболеваниями, такие как онкологическая патология, и пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.



Именно такие пациенты находятся на перепрофилированных койках, организованных для борьбы с коронавирусом.



— Есть один молодой человек, 40 лет, он находится на аппарате ИВЛ, но у него большой ряд сопутствующих заболеваний, что обуславливает его состояние, — заключил директор департамента.

На лечении в Ярославской области продолжают находиться 696 человек, из них 169 — в больницах. На обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) находятся 156 человек, на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 1213 человек.



С каждым днём заболевших коронавирусной инфекцией в Ярославской области становится больше. Мы взяли официальную информацию оперативного штаба по борьбе с COVID-19 и составили график, чтобы наглядно отобразить ситуацию с заболеваемостью в регионе. Всего с начала эпидемии в регионе коронавирусом заболели 829 человек (карта распространения COVID-19). Инфекция продолжила захватывать новые территории. На сегодняшний день ни одного официально зарегистрированного случая заболевания коронавирусом нет только в двух районах Ярославской области.