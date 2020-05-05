В Ярославской области 40-летнего мужчину с коронавирусом подключили к аппарату ИВЛ

Сегодня глава департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев сообщил, что более 70% пациентов, у которых подтвердили коронавирус, переносят болезнь либо бессимптомно, либо в лёгкой степени.
— Такие пациенты не госпитализируются, — уточнил руководитель ведомства. — Они проходят лечение на дому и контролируются врачами первично-амбулаторного звена, при ухудшении состояния они обращаются либо к участковому терапевту, либо вызывают скорую помощь и направляются на перепрофилированные койки.
Но есть около 30% пациентов, которые переносят болезнь более тяжело.
— В основном это люди старше 65-летнего возраста, — добавил Руслан Саитгареев. — Мы и говорили, почему нам важно, чтобы именно люди в возрасте соблюдали режим самоизоляции, чтобы не заразиться COVID-19. То же самое необходимо делать и людям с хроническими заболеваниями, такие как онкологическая патология, и пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Именно такие пациенты находятся на перепрофилированных койках, организованных для борьбы с коронавирусом.
— Есть один молодой человек, 40 лет, он находится на аппарате ИВЛ, но у него большой ряд сопутствующих заболеваний, что обуславливает его состояние, — заключил директор департамента.
На лечении в Ярославской области продолжают находиться 696 человек, из них 169 — в больницах. На обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) находятся 156 человек, на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 1213 человек.
С каждым днём заболевших коронавирусной инфекцией в Ярославской области становится больше. Мы взяли официальную информацию оперативного штаба по борьбе с COVID-19 и составили график, чтобы наглядно отобразить ситуацию с заболеваемостью в регионе. Всего с начала эпидемии в регионе коронавирусом заболели 829 человек (карта распространения COVID-19). Инфекция продолжила захватывать новые территории. На сегодняшний день ни одного официально зарегистрированного случая заболевания коронавирусом нет только в двух районах Ярославской области.