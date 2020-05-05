В Ярославской области ежедневно растёт количество заболевших короновирусной инфекцией. На сегодняшний день в регионе только официально выявлено 829 инфицированных COVID-19. Такие данные вызвали опасения и тревогу у многих людей.
Своими беспокойствами ярославцы поделились в комментариях на нашем портале. И вот что думают о всплеске инфекции жители региона:
Ирина Шатохина:
— О чем говорить, вчера в супермаркете на Тутаевском шоссе покупала продукты: я, как положено, в маске. Вокруг меня толпы людей, и только у процентов 10-ти были маски. Больше вам скажу, продавцы отделов носят маски на подбородке. То есть маски у них как бы есть, но они стянуты вниз, а лицо открыто. Так, например, было в мясном отделе. И из подсобки вышла сотрудница с полуфабрикатами в таком же виде. А продавцы ещё и на витрины залезают и накладывают мясо клиентам. На мои замечания отреагировали нехотя: кто-то маску на рот натянул, кто-то в подсобку ушёл.
Гость:
— Уже поздно: надо было в числе первых в инфекционную больницу в бокс попасть.
Наталья Окрушко-Пырина:
— Да, конечно, во всем виноваты шашлыки, а не те 55 предприятий, салонов и прочих фирм. Легче всего всё списать на народ. Хотя соглашусь, что изоляция не соблюдается, да и как можно на фоне работающих, но вот средства защиты, такие как маски, действительно носят не все.
Михаил Костров:
— 17 апреля открываем большинство самых необходимых людям организаций типа салонов красоты и так далее. Начиная с 1 мая резкий всплеск по «ковиду». Ровно две недели, божечки. Наверное, просто совпадение. Но виноваты шашлыки, конечно же, люди-то у нас несознательные, а власть решения принимает грамотные. Ну зато теперь есть куда записаться на ноготочки.
Гость:
— Теперь уже лучше как можно позже. Так как сейчас уже всё забито. Лечить негде, некому и нечем.
Гость:
— В общественном транспорте Ярославля почти все без масок, а в Китае до сих пор все в масках. Нужно ввести «масочный» режим в общественных местах и ситуация улучшится.
Гость:
— В Тутаеве тесты кончились. Сказали, что будут только 6 мая... А там был всплеск за сутки 7 человек, а сегодня ноль. Видимо, дело в тестах... Так что, сколько на самом деле случаев заражения — под вопросом.
Мухомор:
— Чем раньше переболеть, тем раньше появятся антитела. От этого вируса все одно не спрятаться и намордники с куском мыла не спасут.
Напомним, в Ярославской области из-за распространения коронавируса действует режим повышенной готовности — жителям рекомендована самоизоляция. Однако губернатор не исключает, что будут применяться более жесткие меры. Но и без этого сидеть на изоляции будет проще — синоптики сообщили о погоде, в которую гулять не очень-то и захочется.
На сегодняшний день в регионе остаются лишь два района где нет официально зафиксированных больных коронавирусом. На лечении в Ярославской области продолжают находиться 696 человек, из них — 169 в больницах.
Все оперативные данные по ситуации с коронавирусом в Ярославской области — в нашей хронике дня.