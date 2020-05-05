В Ярославской области ежедневно растёт количество заболевших короновирусной инфекцией. На сегодняшний день в регионе только официально выявлено 829 инфицированных COVID-19. Такие данные вызвали опасения и тревогу у многих людей.

Своими беспокойствами ярославцы поделились в комментариях на нашем портале. И вот что думают о всплеске инфекции жители региона:

Ирина Шатохина:



— О чем говорить, вчера в супермаркете на Тутаевском шоссе покупала продукты: я, как положено, в маске. Вокруг меня толпы людей, и только у процентов 10-ти были маски. Больше вам скажу, продавцы отделов носят маски на подбородке. То есть маски у них как бы есть, но они стянуты вниз, а лицо открыто. Так, например, было в мясном отделе. И из подсобки вышла сотрудница с полуфабрикатами в таком же виде. А продавцы ещё и на витрины залезают и накладывают мясо клиентам. На мои замечания отреагировали нехотя: кто-то маску на рот натянул, кто-то в подсобку ушёл.

