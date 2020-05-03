«Врачи поставили укол и отправили домой. Мы удивились, что ей не сделали никаких тестов»

55-летняя жительница Новосибирска стала восьмой жертвой коронавируса в регионе: ее не стало вечером 2 мая. Родным стало известно о её смерти сегодня утром.

— В 23:50 наша мама умерла, — написала её дочь в редакцию наших коллег — портала НГС. Родственники рассказывают, что в справке о смерти написано COVID-19. Обычно у жертв коронавируса диагностируют другие заболевания — почечную недостаточность, сахарный диабет, ожирение, онкологию. Но ничего подобного, по словам родственников погибшей, у нее не было.

— Третьего апреля у неё внезапно поднялась температура до 37,9. Сначала, с 4 по 6 апреля, мы лечились дома, всё было не так плохо. Но 7 числа вызвали скорую — маму увезли в первую горбольницу, в третье отделение, уже с температурой 39. Она еле ходила, была одышка. В больнице ей сделали рентген — он ничего не показал. Врачи поставили укол, а в скорой сказали, что уровень кислорода в крови был очень низкий. После этих процедур её отправили домой, выписали антибиотик. Мы удивились, что ей не сделали никаких тестов, сейчас же эпидемия, маме 55 лет, она в группе риска, — делится ее дочь.

