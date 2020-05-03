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Почитайте две истории из Новосибирска: в обоих случаях родственники не хотят афишировать имена и фотографии членов семьи, столкнувшихся с болезнью, — во многом из-за того, что людей с коронавирусом в России осуждают. Они не понимают, как их близкие заразились. Но это далеко не единственный вопрос, который тревожит эти семьи.
«Врачи поставили укол и отправили домой. Мы удивились, что ей не сделали никаких тестов»
55-летняя жительница Новосибирска стала восьмой жертвой коронавируса в регионе: ее не стало вечером 2 мая. Родным стало известно о её смерти сегодня утром.
— В 23:50 наша мама умерла, — написала её дочь в редакцию наших коллег — портала НГС. Родственники рассказывают, что в справке о смерти написано COVID-19. Обычно у жертв коронавируса диагностируют другие заболевания — почечную недостаточность, сахарный диабет, ожирение, онкологию. Но ничего подобного, по словам родственников погибшей, у нее не было.
— Третьего апреля у неё внезапно поднялась температура до 37,9. Сначала, с 4 по 6 апреля, мы лечились дома, всё было не так плохо. Но 7 числа вызвали скорую — маму увезли в первую горбольницу, в третье отделение, уже с температурой 39. Она еле ходила, была одышка. В больнице ей сделали рентген — он ничего не показал. Врачи поставили укол, а в скорой сказали, что уровень кислорода в крови был очень низкий. После этих процедур её отправили домой, выписали антибиотик. Мы удивились, что ей не сделали никаких тестов, сейчас же эпидемия, маме 55 лет, она в группе риска, — делится ее дочь.
Дома лучше не стало, и после повторного обращения в больницу женщину все-таки госпитализировали. Через пять дней ее ввели в искусственную кому.
— Через какое-то время её вывели из комы, она была в сознании. Потом начали отказывать почки, затем вообще развилась полиорганная недостаточность — потихоньку отказывали все органы. Затем началась плохая свёртываемость крови, и вот буквально вслед сердце у неё остановилось, — рассказала дочь.
Родные до сих пор не знают, как сибирячка могла заразиться коронавирусом: с больными она не контактировала, регион не покидала, на здоровье не жаловалась. После того как диагноз подтвердился, тесты сделали ее близким. У дочери оказался положительный результат теста, однако заболевание протекало бессимптомно. В настоящее время она вылечилась от коронавируса — новый тест это подтвердил.
«Он написал в СМС, что его увозят в реанимацию. Больше мы не общались»
Не знают об обстоятельствах заражения в семье еще одного жителя Новосибирска — он умер от коронавируса в апреле. По рассказам родственников, 49-летнему главе семейства стало плохо вечером 4 апреля: поднялась температура до 37,1. Скорую вызвали на следующий день, но врачи лишь дали таблетку и посоветовали вызвать терапевта.
— На следующий день утром ему легче не стало, и я вызвала терапевта, который пришёл только в пятом часу вечера. Врач выписала таблетки и ушла. Сказала, что если до 12 апреля ничего плохого не случится, то к ним не приходить, — рассказывает жена умершего.
Лучше не становилось, и 9 апреля мужчина пошел в поликлинику. Там ему дали талон на флюорографию и взяли общие анализы. Но сибиряк все же настоял на госпитализации. Через два дня состояние мужчины ухудшилось настолько, что он даже не смог спуститься к родственникам, которые приехали с вещами и продуктами.
— В тот же день он звонил, рассказывал, что ему плохо. Говорю: «Зови врача». Он отвечает, что лежит один, не может никого позвать. Мы опять развернулись и поехали в больницу, стали упрашивать главврача, чтобы он осмотрел мужа. В 16:29 он мне написал последнюю СМС в WhatsApp: «Меня увозят в реанимацию». Больше я с ним не общалась, — рассказывает женщина.
16 апреля родственникам сообщили, что у главы семейства обнаружен коронавирус. После этого всю семью сразу же госпитализировали.
Родственники намерены обращаться в прокуратуру — они утверждают, что у мужчины не было хронических заболеваний и в больницу он обратился сразу. Хотя ранее Минздрав сообщал, что заболевший сначала лечился дома и лишь спустя неделю связался с врачами.