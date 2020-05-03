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Тема дня Резкий прирост в Ярославле: карта коронавируса
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Каждый день выявляют всё новые случаи заражения

Каждый день выявляют всё новые случаи заражения

Эксперты информационного центра по коронавирусу в России вычислили, сколько людей, заразившихся COVID-19, лечатся в больницах, а сколько дома.

— В Ярославской области 85% инфицированных коронавирусом на текущий момент проходят лечение, — рассказали в информационном центре. — Отметим, что данный показатель является близким к среднему по ЦФО, который составляет 84,5%.

Меньше всего заболевших лечится в больницах в Брянской области — 75%, больше всего в Московской и Владимирской областях — по 95%.

— В России на лечении находятся почти 87% заболевших, — говорят эксперты. — В европейских странах этот показатель ниже, поскольку там эпидемия началась раньше. Например, в Италии сейчас он составляет 48%. Отметим, что правительство Италии заявило о смягчении карантинным мер с 4 мая, а на момент заявления доля заболевших, находящихся на лечении, составляла чуть более 55%.

Карта активных случаев коронавируса

Карта активных случаев коронавируса

Сегодня в Ярославской области антирекорд — коронавирус обнаружили у 76 человек. Резкий скачок заболеваемости в ярославском Роспотребнадзоре объясняют пасхальными праздниками и тёплыми выходными, что заставило людей нарушить самоизоляцию.

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