Эксперты информационного центра по коронавирусу в России вычислили, сколько людей, заразившихся COVID-19, лечатся в больницах, а сколько дома.
— В Ярославской области 85% инфицированных коронавирусом на текущий момент проходят лечение, — рассказали в информационном центре. — Отметим, что данный показатель является близким к среднему по ЦФО, который составляет 84,5%.
Меньше всего заболевших лечится в больницах в Брянской области — 75%, больше всего в Московской и Владимирской областях — по 95%.
— В России на лечении находятся почти 87% заболевших, — говорят эксперты. — В европейских странах этот показатель ниже, поскольку там эпидемия началась раньше. Например, в Италии сейчас он составляет 48%. Отметим, что правительство Италии заявило о смягчении карантинным мер с 4 мая, а на момент заявления доля заболевших, находящихся на лечении, составляла чуть более 55%.
Сегодня в Ярославской области антирекорд — коронавирус обнаружили у 76 человек. Резкий скачок заболеваемости в ярославском Роспотребнадзоре объясняют пасхальными праздниками и тёплыми выходными, что заставило людей нарушить самоизоляцию.