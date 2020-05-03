Эксперты информационного центра по коронавирусу в России вычислили, сколько людей, заразившихся COVID-19, лечатся в больницах, а сколько дома.

— В Ярославской области 85% инфицированных коронавирусом на текущий момент проходят лечение, — рассказали в информационном центре. — Отметим, что данный показатель является близким к среднему по ЦФО, который составляет 84,5%.



Меньше всего заболевших лечится в больницах в Брянской области — 75%, больше всего в Московской и Владимирской областях — по 95%.

