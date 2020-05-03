За последние сутки в России обнаружено 10 633 новых случая коронавируса, с начала пандемии соответствующий диагноз поставлен 134 687 людям . За сутки выздоровели 1626 пациентов, умерли 58. За весь период пандемии в стране вылечились 16 639 человек, скончались 1280. По данным Роспотребнадзора, врачи провели уже 4,1 млн тестов на COVID-19 , только за последние сутки сделано 174 тысячи тестов. С подозрением на новый вирус и под наблюдением медиков остается 215 531 человек .