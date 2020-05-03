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Россия вновь ставит рекорд по суточному приросту заболевших коронавирусом

Россия вновь ставит рекорд по суточному приросту заболевших коронавирусом

За последние сутки в России обнаружено 10 633 новых случая коронавируса, с начала пандемии соответствующий диагноз поставлен 134 687 людям. За сутки выздоровели 1626 пациентов, умерли 58. За весь период пандемии в стране вылечились 16 639 человек, скончались 1280. По данным Роспотребнадзора, врачи провели уже 4,1 млн тестов на COVID-19, только за последние сутки сделано 174 тысячи тестов. С подозрением на новый вирус и под наблюдением медиков остается 215 531 человек.

В мире, по данным американского университета Хопкинса, зафиксировано 3 428 425 случаев коронавируса, лидером по-прежнему остаются США, где заразились 1 133 069 человек. На втором месте Испания (216 582 случая), на третьем Италия (209 328 случаев). Россия перемещается на седьмую строчку, обогнав Турцию, где на сегодняшний день известно о 124 375 официальных случаях коронавируса.

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