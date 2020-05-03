Доброе утро! Если вы праздновали или работали на даче и пропустили новости вчерашнего дня, мы сделали для вас краткую подборку самых главных событий за последние сутки в Ярославской области. Будьте в курсе происходящего.
- За сутки число заболевших коронавирусной инфекцией снова увеличилось содино - на 64 человека. На основе данных распространения заболевания, мы создали карту региона, где заражаются COVID-19.
- Переславский детский дом санаторного типа закрыли на карантин вместе с воспитанниками и педагогами из-за зараженного сотрудника.
- Роспотребнадзор объяснил первые майские вспышки инфекции прошлыми пасхальными выходными.
- Лаборатория в Ярославле перестала принимать клещей из-за вируса, так как там теперь делают тесты. Мы узнали, куда теперь нести кровососов.
- Выпускников вузов освобождают от госэкзаменов из-за коронавируса, конечно.