Глава Роспотребнадзора рассказала, что часть лабораторий дает только треть точных тестов на COVID-19

Часть российских лабораторий по выявлению коронавируса дают больше половины неточных результатов. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-24». По ее словам, высокую точность пока демонстрируют меньше десяти лабораторий в стране.

— На сегодняшний день уже семь лабораторий, которые могут работать без подтверждений [Роспотребнадзора], потому что у них процент точных результатов от 92 до 98, это достаточно много. Но есть и такие, где процент подтверждений бывает и 30%, и 40%, а остальные оказываются недостоверными. Вот здесь приходится еще работать, — сказала она.